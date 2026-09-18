Фон Хебель пожаловался на участившиеся случаи переоценки прокуроров.

Международный член Комиссии по оценке прокуроров Герман фон Хебель жалуется, что Высший совет прокуроров в последнее время стал чаще возвращать дела комиссии для повторной оценки.

«На основании решений Высшего совета прокуроров некоторые дела могут быть возвращены Комиссии для переоценки. К сожалению, в последнее время это происходит несколько чаще, чем раньше», — сказал фон Хебель на Форуме по реформе правосудия и борьбе с коррупцией, сообщила Комиссия, передает rupor.md

Неделей ранее с аналогичными претензиями к ВСП выступил спикер парламента Игорь Гросу. Он раскритиковал Совет за решения по прокурорам, которых комиссия не рекомендовала допускать к дальнейшей работе.

«Когда неоднократно приходят рекомендации о непрохождении оценки, в которых говорится о вопросах или проблемах, на которые проверяемый не смог ответить, а ВСП продолжает настаивать, это подрывает доверие и к самому органу, и к веттингу, на который мы тратим много ресурсов», — говорил Гросу.

ВСП ответил, что не обязан автоматически утверждать выводы комиссии. Совет рассматривает весь материал дела и принимает собственное мотивированное решение.