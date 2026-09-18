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rupor.md logorupor
18 Сентября 2026, 16:02
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Фон Хебель пожаловался на участившиеся случаи переоценки прокуроров

Международный член Комиссии по оценке прокуроров Герман фон Хебель жалуется, что Высший совет прокуроров в последнее время стал чаще возвращать дела комиссии для повторной оценки.

Фон Хебель пожаловался на участившиеся случаи переоценки прокуроров.
Фон Хебель пожаловался на участившиеся случаи переоценки прокуроров.

«На основании решений Высшего совета прокуроров некоторые дела могут быть возвращены Комиссии для переоценки. К сожалению, в последнее время это происходит несколько чаще, чем раньше», — сказал фон Хебель на Форуме по реформе правосудия и борьбе с коррупцией, сообщила Комиссия, передает rupor.md

Неделей ранее с аналогичными претензиями к ВСП выступил спикер парламента Игорь Гросу. Он раскритиковал Совет за решения по прокурорам, которых комиссия не рекомендовала допускать к дальнейшей работе.

«Когда неоднократно приходят рекомендации о непрохождении оценки, в которых говорится о вопросах или проблемах, на которые проверяемый не смог ответить, а ВСП продолжает настаивать, это подрывает доверие и к самому органу, и к веттингу, на который мы тратим много ресурсов», — говорил Гросу.

ВСП ответил, что не обязан автоматически утверждать выводы комиссии. Совет рассматривает весь материал дела и принимает собственное мотивированное решение.

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Источник
rupor.md logorupor
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