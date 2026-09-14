FlyOne не будет отказываться от доли в компании и направила властям план действий.

Об этом заявил председатель совета директоров FlyOne Moldova Влад Чеботарь.

По его словам, акционеры авиакомпании не намерены уступать принадлежащие им доли, несмотря на установленный правительством срок, который истекает 22 сентября, сообщает ziua.md

«Мы неоднократно заявляли об этом публично: ассоциации FlyOne не намерены уступать свои доли в авиакомпании», — заявил Чеботарь.

В то же время компания представила властям план действий на случай, если требование правительства повлияет на деятельность FlyOne Moldova.

По словам Чеботаря, в группу, в которую входит FlyOne Moldova, входят и другие авиакомпании, имеющие право выполнять рейсы из Кишинева. Он утверждает, что эти права предусмотрены международными конвенциями и соглашениями и не могут быть просто отменены.

«Есть авиакомпании группы, которые имеют право выполнять рейсы из Кишинева и в Кишинев. Потому что нельзя запретить эту деятельность. Есть конвенции, есть соглашения, эти компании уже являются европейскими, компаниями других государств», — сказал Чеботарь.

Он сообщил, что FlyOne подала официальный пакет документов в ответственную комиссию, в котором представила план действий компании на случай чрезвычайной ситуации. Теперь авиакомпания ожидает четкого решения от властей.

«Мы представили правительству план. Ждем, когда Совет, правительство, премьер-министр примут решение. Они должны нам сказать: работайте так или иначе, либо не работайте. Я не хочу раскрывать все карты. Мы предпримем все необходимые меры, чтобы пассажиры в любом случае летали так, как должны летать, и чтобы они никак не пострадали», — заявил председатель совета директоров FlyOne Moldova.

В то же время Чеботарь утверждает, что у властей нет материальных доказательств, подтверждающих выдвинутые против FlyOne обвинения, и предупреждает об ответственности тех, кто будет принимать или исполнять решения по этому делу.

«Абсолютно ничего материального, что могло бы доказать обратное тому, что я вам говорю, не существует. И власти это знают. Я начал думать, что определенный человек является заложником других людей и что, к сожалению, предпринимаются или поддерживаются определенные незаконные и сфабрикованные действия определенных групп интересов», — заявил Чеботарь.

Он также утверждает, что ситуация вокруг компании известна международным организациям и партнерам по развитию Республики Молдова. По словам Чеботаря, власти представили им определенную информацию по делу FlyOne, однако внешние партнеры якобы запросили конкретные доказательства, чтобы проверить выдвинутые обвинения и представленные сценарии.