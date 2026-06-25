FlyOne: Компания не ведет инвестиционной деятельности.

В компании FlyOne прокомментировали решение Совета по рассмотрению инвестиций (CEIISS) отказать в одобрении инвестиций.

Представители FlyOne заявили, что компания не осуществляет инвестиционную деятельность в сферах, имеющих значение для государственной безопасности, и не подавала в Совет по рассмотрению инвестиций, имеющих значение для безопасности государства (CEIISS), никаких заявлений на получение разрешений.

"Деятельность компании заключается в предоставлении услуг воздушных перевозок путем выполнения регулярных и чартерных пассажирских рейсов. FlyOne не осуществляет контроль, не приобретает, не берет в концессию и не участвует в государственно-частных партнерствах в отношении имущества, активов или услуг, относящихся к сферам, имеющим значение для государственной безопасности", - сказано в заявлении компании.

Компания также заявляет, что в ее отношении не действуют какие-либо ограничения.

В настоящее время FlyOne ведет активный диалог с компетентными органами для выяснения правовых оснований данной процедуры и причин принятия соответствующего решения.

Как ранее сообщили и государственные органы, деятельность компании остается неизменной и будет осуществляться в обычном режиме.

Компания работает на основании всех необходимых разрешительных документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям и безопасность ее операций. В FlyOne также подчеркивают, что все рейсы выполняются и будут выполняться в штатном режиме согласно утвержденному расписанию.

FlyOne заявляет о приверженности полному соблюдению законодательства Республики Молдова и намерена продолжать прозрачное сотрудничество со всеми компетентными учреждениями в интересах пассажиров, партнеров и стабильной деятельности компании.