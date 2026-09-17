Фленкя: Новые налоговые правила для Приднестровья не означают блокаду.

Кишинёв ввёл новые налоговые правила для компаний из Приднестровья. Бывший вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя заявил, что эти меры направлены на легализацию экономической деятельности, а не на блокаду региона.

«Блокада — это то, что делает Российская Федерация в Чёрном море, блокируя экспорт зерна и других украинских товаров. Блокада — это то, что пытается установить Иран в Ормузском проливе, то есть ничего не входит или ничего не выходит, в зависимости от целей. То, что делает Кишинёв, — это легализация экономической деятельности. В данном случае — импортной и экспортной деятельности из Приднестровского региона и в Приднестровский регион», — отметил Александру Фленкя, цитирует jurnal.md

Эксперт обращает внимание, что власти Кишинёва недостаточно ясно объясняют одну крайне важную вещь — новые меры не устранят полностью экономические различия. На местном уровне газ и электроэнергия по-прежнему доступны по более низким ценам, а налоговая нагрузка в любом случае будет ниже.

«Налоговая нагрузка на левом берегу Днестра по-прежнему несопоставимо ниже, чем на правом берегу Днестра. Это не решит вопрос экономической и налоговой справедливости. Самое главное — привести [деятельность] в законные и равные условия. Это важнейший элемент процесса реинтеграции в целом», — также заявил бывший вице-премьер по реинтеграции.

Согласно новым правилам, исторические налоговые льготы будут постепенно отменены. Первый этап начался 1 сентября и касается подакцизных товаров и товаров, которые не считаются предметами первой необходимости для населения. С 1 января 2027 года в список будут включены металлы и нефтепродукты. Последний этап должен начаться 1 апреля 2027 года и будет касаться природного газа и электроэнергии. Цель властей — к 2030 году интегрировать регион в национальную налоговую систему.