Финдиректор Костештской ГЭС получает больше гендиректора и премии по 40 тысяч леев.

С апреля прошлого года должность финансового директора Костештской ГЭС занимает Сергей Мардарь, ранее работавший в Министерстве экономики и Агентстве публичной собственности.

По данным расследования Cutia Neagră, он участвовал в конкурсе, в то время как в отношении него самого было возбуждено уголовное дело, касающееся хищения средств государственного предприятия Giuvaier. В свою защиту Мардарь, с зарплатой выше, чем у генерального директора, ежемесячными «стимулирующими» премиями в размере 40 тысяч леев, а также квартальными надбавками, заявляет, что дело было политическим и что он «попал в жернова разборок влиятельных лиц», пишет rupor.md

На данным этапе дело, в котором фигурирует Сергей Мардарь, находится на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинева после того, как первая инстанция оправдала как его самого, так и остальных обвиняемых.

Мардарь утверждает, что имел полное право участвовать в конкурсе, объявленном Костештской гидроэлектростанцией, поскольку еще нет окончательного приговора:

«В условиях конкурса, как и большинства конкурсов, в которых я участвовал, требовалось заявление под собственную ответственность об отсутствии ограничений на занятие определенных должностей. Что касается ограничений, связанных с делом, то оно было заведено в 2016 году: все знают, каким было то время. Начиная с 2016 года у меня не было никаких запретов на занятие должностей, даже в период, когда я был отстранен от должности, у меня не было ограничений или запретов со стороны судебных инстанций или органа уголовного преследования.

Более того, в период проведения процедур уголовного преследования я работал, будучи государственным служащим и имея доступ к государственной тайне. Меня привлекли к этому делу по обвинению в соучастии. Подозрения, которые были у органа уголовного преследования, не подтвердились. По моему мнению, здесь переплелись интересы нескольких влиятельных лиц, и в эту ситуацию попал и я: в разборки или в борьбу за соответствующий объект».

Назначенный финансовым директором гидроэнергетического узла Костешты, Сергей Мардарь получает заработную плату превышающую доход генерального директора предприятия. Его должностной оклад составляет 41 400 леев, а с апреля прошлого года по июль текущего он получил 9 единовременных и квартальных премий на общую сумму более 172 тысяч леев. Кроме того, он получает почти ежемесячно «стимулирующую» премию в размере 40 тысяч леев.

Проработав в должности всего год, с июня текущего года Мардарю также выплачивается надбавка в размере 5% за выслугу лет.

«Перед организацией конкурса было утверждено штатное расписание с непосредственным должностным окладом, и по результатам проведения конкурса я был принят на соответствующую должность с установленным окладом. Я не вел переговоров и не имею права вести переговоры по должностному окладу, установленному предприятием, советом или учредителем», — говорит Сергей Мардарь.