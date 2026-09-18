Финансирование медицины хотят привязать к маршруту пациента.

Процессы финансирования медицинских услуг необходимо больше ориентировать на маршрут пациента и качество предоставляемой медицинской помощи. Об этом заявил Андрей Ункуца, гендиректор Национальной компании медстрахования (CNAM).

Новый руководитель CNAM также подчеркнул необходимость согласованного подхода, ориентированного на потребности пациента, при закупке медицинских услуг, пишет logos-pres.md

Министр здравоохранения Александру Гаснаш отметил необходимость синхронизации политики и процессов финансирования между CNAM и министерством. По его словам, этого можно добиться «только посредством тесного сотрудничества между CNAM и министерством».

Андрей Укуца сменил на посту гендиректора CNAM Иона Додона, деятельность которого по развитию компании была отмечена министром здравоохранения. Додон, в свою очередь, отметил профессионализм и вовлеченность команды CNAM и пожелал успехов новому руководителю.

Андрей Ункуца — доктор медицинских наук, врач-невролог, имеет степень магистра в области управления общественным здравоохранением. С июня 2026 года и до настоящего времени он занимал должность государственного секретаря министерства здравоохранения. Ранее Ункуца занимал руководящие должности в медицинских учреждениях и органах публичного управления, в том числе был директором Республиканской клинической больницы им. Тимофея Мошняги, руководителем медицинской службы министерства внутренних дел, заместителем директора по медицинской части Института неотложной медицины, директором Института неврологии и нейрохирургии «Диомид Герман» и заместителем министра здравоохранения.