theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos-press.md logologos-press
18 Сентября 2026, 11:26
6 145
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Финансирование медицины хотят привязать к маршруту пациента

Процессы финансирования медицинских услуг необходимо больше ориентировать на маршрут пациента и качество предоставляемой медицинской помощи. Об этом заявил Андрей Ункуца, гендиректор Национальной компании медстрахования (CNAM).

Финансирование медицины хотят привязать к маршруту пациента.
Финансирование медицины хотят привязать к маршруту пациента.

Новый руководитель CNAM также подчеркнул необходимость согласованного подхода, ориентированного на потребности пациента, при закупке медицинских услуг, пишет logos-pres.md

Министр здравоохранения Александру Гаснаш отметил необходимость синхронизации политики и процессов финансирования между CNAM и министерством. По его словам, этого можно добиться «только посредством тесного сотрудничества между CNAM и министерством».

Андрей Укуца сменил на посту гендиректора CNAM Иона Додона, деятельность которого по развитию компании была отмечена министром здравоохранения. Додон, в свою очередь, отметил профессионализм и вовлеченность команды CNAM и пожелал успехов новому руководителю.

Андрей Ункуца — доктор медицинских наук, врач-невролог, имеет степень магистра в области управления общественным здравоохранением. С июня 2026 года и до настоящего времени он занимал должность государственного секретаря министерства здравоохранения. Ранее Ункуца занимал руководящие должности в медицинских учреждениях и органах публичного управления, в том числе был директором Республиканской клинической больницы им. Тимофея Мошняги, руководителем медицинской службы министерства внутренних дел, заместителем директора по медицинской части Института неотложной медицины, директором Института неврологии и нейрохирургии «Диомид Герман» и заместителем министра здравоохранения.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
logos-press.md logologos-press
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте