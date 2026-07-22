Фигурантов дела о грузовике с оружием выпустили из СИЗО, а признавший вину получил условный срок

Все обвиняемые по громкому делу о контрабанде оружия, обнаруженного в грузовике на КПП Леушены — Албица, больше не находятся в следственном изоляторе.

Четверым смягчили меру пресечения, а пятый признал вину и получил условный срок. Власти публично об этих решениях не сообщали, выяснила Ziarul de Gardă, пишет rupor.md

Суд Кишинева сектора Буюканы 16 июля перевел Алексея Пянковского и Максима Дария под домашний арест. Вячеслава Пырву и Валерия Брагу освободили под судебный контроль.

Прокуроры ПБОПОД обжаловали решение. Апелляционная палата должна рассмотреть жалобу 23 июля.

Пятый фигурант, Евгений Праля, признал вину, поэтому его дело рассматривали отдельно. Еще 24 июня суд приговорил его к пяти годам заключения в тюрьме полузакрытого типа, но исполнение наказания условно приостановили, установив испытательный срок в три года. Решение опубликовали только после обращения журналистов.

По версии прокуратуры, Праля выполнял роль перевозчика и доставлял военные предметы из Украины. В судебном решении говорится, что оружие и его компоненты ввозили в Молдову небольшими партиями с 2023 года. Груз прятали под спойлером кабины грузовика и в специально оборудованных отсеках.

В остановленном 20 ноября 2025 года грузовике обнаружили пусковую трубу переносного зенитного комплекса «Верба», восемь гранатометов РПГ-30, 18 противотанковых комплексов «Корнет» и разобранный поврежденный беспилотник типа «Герань-2». Груз, по материалам дела, планировали переправить через Румынию в Израиль.

Праля утверждал, что ему говорили о перевозке микросхем и пластиковых деталей. Остальные фигуранты также заявляют, что не знали о военном характере груза.

В материалах суда упоминается главный раввин еврейской общины Молдовы Пинхас Зальцман. Пянковский заявил, что именно тот якобы поручил доставить предметы из Украины, а затем переправить их в Израиль. Зальцман категорически отверг причастность к делу и назвал попытки связать его имя с контрабандой бездоказательными. ПБОПОД не уточняет, имеет ли он какой-либо процессуальный статус.

Водителя грузовика Сергея Прелипчана судят в Румынии за квалифицированную контрабанду и использование поддельных документов. Он находится на свободе под судебным контролем и также утверждает, что не знал о содержимом груза.