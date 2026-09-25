Фермеры Бессарабского района вывели технику на трассу в знак протеста

Фермеры Бессарабского района вышли на объявленный ранее протест возле села Абаклия. Они обвиняют государственные власти в халатном отношении к агропромышленному сектору.

Фермеры Бессарабского района вывели технику на трассу в знак протеста