25 Сентября 2026, 11:55
2 475
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
Фермеры Бессарабского района вывели технику на трассу в знак протеста
Фермеры Бессарабского района вывели технику на трассу в знак протеста
Фермеры Бессарабского района вышли на объявленный ранее протест возле села Абаклия. Они обвиняют государственные власти в халатном отношении к агропромышленному сектору.
По словам представителей ассоциации «Сила фермеров», на акцию выведены 20 единиц сельскохозяйственной техники, пишет deschide.md
Ранее фермеры заявляли, что протест организован для привлечения внимания общественности к проблемам сельского хозяйства.
Участники акции требуют:
- сохранить ставку НДС в размере 8% на зерновые и масличные культуры;
- продлить лицензирование импорта зерновых и подсолнечника как минимум до 31 декабря 2026 года;
- вернуть сельхозпроизводителям акциз на дизельное топливо, приобретенное в период с 1 июня по 1 декабря 2026 года.