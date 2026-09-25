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deschide.md logodeschide
25 Сентября 2026, 11:55
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Фермеры Бессарабского района вывели технику на трассу в знак протеста

Фермеры Бессарабского района вышли на объявленный ранее протест возле села Абаклия. Они обвиняют государственные власти в халатном отношении к агропромышленному сектору.

Фермеры Бессарабского района вывели технику на трассу в знак протеста
Фермеры Бессарабского района вывели технику на трассу в знак протеста

По словам представителей ассоциации «Сила фермеров», на акцию выведены 20 единиц сельскохозяйственной техники, пишет deschide.md

Ранее фермеры заявляли, что протест организован для привлечения внимания общественности к проблемам сельского хозяйства.

Участники акции требуют:

  • сохранить ставку НДС в размере 8% на зерновые и масличные культуры;
  • продлить лицензирование импорта зерновых и подсолнечника как минимум до 31 декабря 2026 года;
  • вернуть сельхозпроизводителям акциз на дизельное топливо, приобретенное в период с 1 июня по 1 декабря 2026 года.

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Источник
deschide.md logodeschide
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