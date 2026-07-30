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rupor.md logorupor
30 Июля 2026, 18:40
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Еще четверо фигурантов дела Гачкевича получили от пяти до восьми лет заключения

Бывших членов кредитного комитета Banca de Economii Анну Витиу, Михаила Беженаря, Леонида Белибова и Александра Мишова приговорили к срокам от пяти до восьми лет по делу о выдаче проблемных кредитов.

Еще четверо фигурантов дела Гачкевича получили от пяти до восьми лет заключения.
Еще четверо фигурантов дела Гачкевича получили от пяти до восьми лет заключения.

Об этом сообщила Антикоррупционная прокуратура, передает rupor.md

Двое фигурантов получили по восемь лет заключения в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа. Еще одному назначили семь лет, из которых три года и шесть месяцев он должен провести в заключении. Оставшуюся часть наказания приостановили с испытательным сроком три года.

Еще один фигурант получил пять лет условно с трехлетним испытательным сроком.

Четверых из пяти осужденных по этому делу взяли под стражу непосредственно в зале суда. Пятому запретили покидать страну до вступления приговора в законную силу.

Всем фигурантам запретили занимать должности в банковской сфере в течение пяти лет. Суд также постановил солидарно взыскать с них в пользу Banca de Economii более 1,6 миллиарда леев.

По версии обвинения, в 2005–2012 годах кредиты выдавали без полноценной проверки платежеспособности заемщиков, на основании неполных досье и под недостаточно оцененные залоги. Общий ущерб банку прокуратура оценивала примерно в 3 миллиарда леев.

Бывшего председателя Banca de Economii Григория Гачкевича по этому же делу приговорили к 13 годам заключения. Накануне оглашения приговора его задержали на 72 часа по другому уголовному делу об отмывании денег.

Источник
rupor.md logorupor
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