Еще четверо фигурантов дела Гачкевича получили от пяти до восьми лет заключения.

Бывших членов кредитного комитета Banca de Economii Анну Витиу, Михаила Беженаря, Леонида Белибова и Александра Мишова приговорили к срокам от пяти до восьми лет по делу о выдаче проблемных кредитов.

Об этом сообщила Антикоррупционная прокуратура, передает rupor.md

Двое фигурантов получили по восемь лет заключения в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа. Еще одному назначили семь лет, из которых три года и шесть месяцев он должен провести в заключении. Оставшуюся часть наказания приостановили с испытательным сроком три года.

Еще один фигурант получил пять лет условно с трехлетним испытательным сроком.

Четверых из пяти осужденных по этому делу взяли под стражу непосредственно в зале суда. Пятому запретили покидать страну до вступления приговора в законную силу.

Всем фигурантам запретили занимать должности в банковской сфере в течение пяти лет. Суд также постановил солидарно взыскать с них в пользу Banca de Economii более 1,6 миллиарда леев.

По версии обвинения, в 2005–2012 годах кредиты выдавали без полноценной проверки платежеспособности заемщиков, на основании неполных досье и под недостаточно оцененные залоги. Общий ущерб банку прокуратура оценивала примерно в 3 миллиарда леев.

Бывшего председателя Banca de Economii Григория Гачкевича по этому же делу приговорили к 13 годам заключения. Накануне оглашения приговора его задержали на 72 часа по другому уголовному делу об отмывании денег.