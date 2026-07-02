Епископ Бельцкий Антоний избран митрополитом Бессарабии.

Решение было принято на заседании Священного синода Румынской православной церкви, которое прошло в Патриаршем дворце в Бухаресте под председательством Патриарха Румынской православной церкви Даниила.

На этот пост также претендовал епископ Южной Бессарабии Вениамин, передает deschide.md

Новый митрополит Бессарабии Антоний родился 29 мая 1963 года в селе Хырбовэц Новоаненского района. Окончил факультет медицины и фармации в Кишиневе, а затем православный богословский факультет имени Думитру Стэнилоае в Яссах.

С 1995 года Антоний служит в составе митрополии Бессарабии. Он принимал участие в ее восстановлении и развитии, а также занимался миссионерской, культурной и административной деятельностью.

В 2014 году Священный синод Румынской православной церкви избрал его викарным епископом Архиепископии Кишинева с титулом Оргеевского епископа. В 2018 году он был избран епископом Бельцким.

На посту митрополита Бессарабии Антоний сменил Высокопреосвященнейшего Петра, который возглавлял митрополию Бессарабии почти 30 лет.