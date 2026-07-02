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deschide.md logodeschide
2 Июля 2026, 16:31
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Епископ Бельцкий Антоний избран митрополитом Бессарабии

Решение было принято на заседании Священного синода Румынской православной церкви, которое прошло в Патриаршем дворце в Бухаресте под председательством Патриарха Румынской православной церкви Даниила.

Епископ Бельцкий Антоний избран митрополитом Бессарабии.
Епископ Бельцкий Антоний избран митрополитом Бессарабии.

На этот пост также претендовал епископ Южной Бессарабии Вениамин, передает deschide.md

Новый митрополит Бессарабии Антоний родился 29 мая 1963 года в селе Хырбовэц Новоаненского района. Окончил факультет медицины и фармации в Кишиневе, а затем православный богословский факультет имени Думитру Стэнилоае в Яссах.

С 1995 года Антоний служит в составе митрополии Бессарабии. Он принимал участие в ее восстановлении и развитии, а также занимался миссионерской, культурной и административной деятельностью.

В 2014 году Священный синод Румынской православной церкви избрал его викарным епископом Архиепископии Кишинева с титулом Оргеевского епископа. В 2018 году он был избран епископом Бельцким.

На посту митрополита Бессарабии Антоний сменил Высокопреосвященнейшего Петра, который возглавлял митрополию Бессарабии почти 30 лет.

Источник
deschide.md logodeschide
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