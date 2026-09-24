theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
24 Сентября 2026, 14:16
10 792
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Емилиан Крецу отреагировал пародией на призыв Тофана молиться о мягкой зиме

Актер Емилиан Крецу высмеял призыв премьер-министра Василе Тофана о том, что нужно молиться о максимально мягкой зиме на фоне ситуации в энергетическом секторе. Актер снял пародию, стоя на коленях и со свечой в руках.

Крецу отреагировал пародией на призыв Тофана молиться о мягкой зиме.
Крецу отреагировал пародией на призыв Тофана молиться о мягкой зиме.

«Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы этой зимой было тепло, потому что если будет холодно, у нас в стране будет пи*дец. Обещаю, что буду хорошей девочкой, обещаю, что не буду делать никаких глупостей. Пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы зимой было тепло, даже если я хочу, чтобы было холодно, чтобы у меня замерзли сопли в носу, чтобы я каталась на санках. Господин Тофан попросил нас молиться, кроме мира, о том, чтобы зимой было тепло», — поиронизировал Крецу, передает unimedia.info

Ранее премьер-министр Василе Тофан заявил, что не хочет создавать завышенных ожиданий, однако, по его словам, новые данные о явлении Эль-Ниньо указывают на мягкую и дождливую зиму в Молдове.

Выступая в парламенте во время обсуждения введения чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах, премьер призвал граждан поставить свечу в церкви и молиться за мягкую зиму и окончание войны в Персидском заливе.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте