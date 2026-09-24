Емилиан Крецу отреагировал пародией на призыв Тофана молиться о мягкой зиме

Актер Емилиан Крецу высмеял призыв премьер-министра Василе Тофана о том, что нужно молиться о максимально мягкой зиме на фоне ситуации в энергетическом секторе. Актер снял пародию, стоя на коленях и со свечой в руках.

«Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы этой зимой было тепло, потому что если будет холодно, у нас в стране будет пи*дец. Обещаю, что буду хорошей девочкой, обещаю, что не буду делать никаких глупостей. Пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы зимой было тепло, даже если я хочу, чтобы было холодно, чтобы у меня замерзли сопли в носу, чтобы я каталась на санках. Господин Тофан попросил нас молиться, кроме мира, о том, чтобы зимой было тепло», — поиронизировал Крецу, передает unimedia.info

Ранее премьер-министр Василе Тофан заявил, что не хочет создавать завышенных ожиданий, однако, по его словам, новые данные о явлении Эль-Ниньо указывают на мягкую и дождливую зиму в Молдове.

Выступая в парламенте во время обсуждения введения чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах, премьер призвал граждан поставить свечу в церкви и молиться за мягкую зиму и окончание войны в Персидском заливе.