Электронную подпись в Молдове хотят выдавать с 14 лет.

Власти Молдовы рассматривают возможность предоставлять электронную подпись вместе с первым удостоверением личности уже с 14 лет. Сейчас бесплатно электронную подпись получают только совершеннолетние.

Из первого миллиона новых удостоверений личности, которые государство выдает бесплатно, уже оформлены более 400 тысяч. Еще около 600 тысяч документов доступны гражданам бесплатно. Об этом сообщил директор Агентства государственных услуг (ASP) Мирча Ешану, передает agora.md

Из более чем 400 тысяч удостоверений личности, выданных бесплатно, около 320–330 тысяч были оформлены вместе с электронной подписью. Глава ASP отметил, что учреждение намерено расширить доступ к электронной подписи и для молодых людей, которые получают свой первый документ в 14 лет.

«У нас есть категория детей до 18 лет, которые пока не могут воспользоваться этой возможностью, однако мы намерены очень скоро решить и этот вопрос, чтобы предоставлять электронную подпись молодым людям с 14 лет — с того возраста, когда оформление документа становится обязательным», — заявил Мирча Ешану.

Он призвал граждан не спешить с оформлением нового удостоверения личности, подчеркнув, что его запасов достаточно.

«У нас остается еще около 600 тысяч удостоверений личности, которые мы должны выдать бесплатно. Безусловно, запасов достаточно на этот год и на весь следующий год. Люди могут без спешки обращаться за новым удостоверением личности», — сказал он.

Новое удостоверение личности, представленное в апреле 2025 года, можно оформить начиная с 14 лет в любом многофункциональном центре ASP, независимо от места жительства или регистрации заявителя.

Документ соответствует европейским стандартам и, в отличие от старого удостоверения личности, больше не содержит адрес владельца. Эта информация доступна в электронном формате через государственную платформу MConnect.

Кроме того, удостоверение содержит электронный чип, в котором хранятся биометрические данные, а для соответствующих категорий граждан — электронная подпись и сертификаты открытых ключей. Первый миллион удостоверений личности выдается бесплатно.