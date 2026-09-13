Ранее сообщалось, что перативная группа по борьбе с организованной преступностью полиции Пенджаба (AGTF) экстрадировала предполагаемого гангстера Амритпала Сингха из Молдовы в Индию после шестимесячной международной операции.

Амритпал Сингх, который, предположительно, работал главным киллером гангстера Джаггу Бхагванпурии, был возвращен в Индию после ареста в Молдове при попытке въехать в Украину, сообщает daijiworld.com. пишет logos-pres.md

По данным полиции Пенджаба, Амритпал Сингх сбежал из Индии в последнюю неделю октября 2024 года, используя поддельный паспорт, выданный в Чандигархе на имя Гурпала Сингха. Сначала он отправился в Объединенные Арабские Эмираты, затем проехал через несколько стран и в конце концов добрался до Молдовы.

Власти Молдовы задержали его 24 февраля 2026 года при попытке пересечь государственную границу в пункте пропуска Отачь для въезда в Украину. После задержания полиция штата Пенджаб и центральные ведомства инициировали процедуру его экстрадиции.

Информация о его местонахождении и данные поддельного паспорта были переданы центральным ведомствам; на основании этих сведений был запущен процесс выпуска «красного уведомления» (Red Corner Notice) Интерпола, которое впоследствии было получено.

Полиция Пенджаба назвала эту экстрадицию важным достижением, поскольку это был первый случай выдачи задержанного европейской страной по запросу данного ведомства.

Юридические процедуры после задержания продолжались несколько месяцев. 26 мая 2026 года суд санкционировал его экстрадицию в Индию. Амритпал Сингх обжаловал это решение, однако 16 июля 2026 года Апелляционный суд сектора Centru отклонил его жалобу, сделав постановление об экстрадиции окончательным.

После устранения юридических препятствий группа сотрудников полиции Пенджаба в составе четырех человек прибыла в Молдову, чтобы принять обвиняемого. 11 сентября сотрудники полиции взяли Амритпала Сингха под стражу в аэропорту Кишинева и доставили его в Индию. Обвиняемый и полицейская группа прибыли в международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели 12 сентября.

«Послужной список» гангстера

Согласно данным полиции Пенджаба, в отношении Амритпала Сингха в штате возбуждено 21 уголовное дело. Обвинения включают нарушения Закона о предотвращении незаконной деятельности (UAPA), преступления, связанные с взрывчатыми веществами, убийство, нарушения Закона об оружии, Закона о наркотических средствах и психотропных веществах, вымогательство, нарушения Закона о паспортах, а также другие статьи кодекса «Бхаратия Ньяя Санхита» (Bharatiya Nyaya Sanhita).

В полицейских сводках фигурируют пять дел об убийствах, девять дел, связанных с нарушениями закона об оружии, одно дело о незаконном обороте наркотиков (NDPS) и одно дело, касающееся закона о предотвращении незаконной деятельности (UAPA) и взрывчатых веществ. Из этих 21 дела 17 находятся на стадии расследования, а четыре — на стадии судебного разбирательства.