Эксперты обнаружили 114 ошибок в учебнике по "Истории румын".

Также переводчик учебника на русский язык добавил еще 23 ошибки.

Об этом говорится на сайте журнала "Историческая экспертиза", которую провели Сергей Эрлих и Леонид Мосионжник.

Учебник вызвал многочисленные протесты общественности, получил отрицательные заключения от институтов Яд Вашем (Иерусалим) и Эли Визеля (Бухарест).

"Авторы не только пытаются "нормализовать" режим союзника Гитлера румынского диктатора Антонеску, ответственного за уничтожение от 280 до 380 тысяч евреев и примерно 11 тысяч рома и пока еще не посчитанных тысяч других жителей Бессарабии, Северной Буковины и Транснистрии. Они еще чудовищно безграмотны. Нами обнаружено 114 ФАКТИЧЕСКИХ ошибок. Плюс переводчик русской версии "учебника" добавил еще 23 ошибки", - написал Сергей Эрлих в соцсети.

Авторы готовят сводную версию экспертизы на румынском, русском и английском языках и опубликуют ее.

Ранее министр образования РМ Дан Перчун отказался отозвать учебник, он заявил, что "по мнению выдающихся историков нашей страны, с учебником нет проблем, отзывы о нем в целом положительные, при этом есть рекомендации, как его улучшить".