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20 Июля 2026, 09:30
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Эксперты обнаружили 114 ошибок в учебнике по "Истории румын"

Также переводчик учебника на русский язык добавил еще 23 ошибки.

Эксперты обнаружили 114 ошибок в учебнике по &#34;Истории румын&#34;.
Эксперты обнаружили 114 ошибок в учебнике по "Истории румын".

Об этом говорится на сайте журнала "Историческая экспертиза", которую провели Сергей Эрлих и Леонид Мосионжник. 

Учебник вызвал многочисленные протесты общественности, получил отрицательные заключения от институтов Яд Вашем (Иерусалим) и Эли Визеля (Бухарест).

"Авторы не только пытаются "нормализовать" режим союзника Гитлера румынского диктатора Антонеску, ответственного за уничтожение от 280 до 380 тысяч евреев и примерно 11 тысяч рома и пока еще не посчитанных тысяч других жителей Бессарабии, Северной Буковины и Транснистрии. Они еще чудовищно безграмотны. Нами обнаружено 114 ФАКТИЧЕСКИХ ошибок. Плюс переводчик русской версии "учебника" добавил еще 23 ошибки", - написал Сергей Эрлих в соцсети. 

Авторы готовят сводную версию экспертизы на румынском, русском и английском языках и опубликуют ее. 

Ранее министр образования РМ Дан Перчун отказался отозвать учебник, он заявил, что "по мнению выдающихся историков нашей страны, с учебником нет проблем, отзывы о нем в целом положительные, при этом есть рекомендации, как его улучшить".

Эксперты обнаружили 114 ошибок в учебнике по "Истории румын"

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