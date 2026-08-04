Экс-главу отдела инспектората расследований проверит НОН из-за пожертвования в 70 000 евро

Национальный орган по неподкупности (НОН) начал проверку имущества и личных интересов Валерия Бриништера — бывшего начальника отдела Национального инспектората расследований Генерального инспектората полиции МВД.

Проверка была инициирована после того, как инспектор по неподкупности выявил необходимость установить происхождение финансовых средств, ставших основой для изменений в имущественном положении чиновника в 2019–2020 годах, сообщает tvrmoldova.md

Согласно акту НОН, в декларации об имуществе за 2019 год Валерий Бриништер указал, что получил в дар 70 тысяч евро. В тот же период он также задекларировал получение нескольких объектов недвижимости по договорам дарения.

Как отмечается в документе, Бриништер вместе с членами семьи приобрел автомобиль Lexus 2015 года выпуска, задекларировав его стоимость в 18 тысяч евро. Кроме того, по договорам дарения он получил жилой дом площадью 136,8 кв. м стоимостью 40 тысяч евро, гараж площадью 61,7 кв. м стоимостью 5 тысяч евро, сельскохозяйственный участок площадью 0,56 га стоимостью 30 тысяч евро, участок под строительство площадью 0,066 га стоимостью 45 тысяч евро, а также половину права собственности на еще один участок под строительство площадью 0,1022 га, оцененный в 40 тысяч евро.

В НОН сообщили, что в ходе предварительной проверки у бывшего чиновника запросили объяснения и документы, подтверждающие финансовые возможности лица, предоставившего подарок. Однако до составления акта подтверждающие материалы, которые могли бы обосновать происхождение средств и возможность предоставления такой суммы, представлены не были.

Теперь инспектор по неподкупности изучит источники доходов, движение денежных средств, понесенные расходы, а также изменения в имущественном положении бывшего чиновника и членов его семьи.