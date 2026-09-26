theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rfi
26 Сентября 2026, 21:00
18
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Экс-глава погранполиции предложил привлечь Румынию к нейтрализации дронов в Молдове

Бывший глава Инспектората пограничной полиции Росиян Василой предупредил, что Молдова больше не может терять время в укреплении возможностей по обнаружению и нейтрализации дронов.

Экс-глава погранполиции предложил привлечь Румынию к нейтрализации дронов в Молдове.
Экс-глава погранполиции предложил привлечь Румынию к нейтрализации дронов в Молдове.

По его мнению, Кишиневу следует ускорить сотрудничество с Украиной и Румынией, в том числе посредством передачи технологий и использования румынских возможностей для нейтрализации беспилотников.

«Самостоятельно нам будет трудно противостоять этим угрозам. Только благодаря сотрудничеству с партнерами из Румынии и Украины, обмену опытом и передаче технологий мы сможем справиться», — заявил Розиан Василой в интервью RFI.

По словам Василоя, сегодня Украина располагает наиболее актуальным для Молдовы опытом после более чем четырех лет войны и постоянной адаптации к атакам с использованием дронов.

На вопрос о том, чем именно Украина могла бы помочь Молдове, эксперт ответил: «Передачей технологий».

По словам Василоя, Молдове следует использовать в том числе накопленный Украиной опыт развития производства дронов и средств борьбы с ними. Он отметил, что до начала войны в Украине было около десяти экономических агентов, производивших беспилотники, а сейчас их число превышает 200.

«Не нужно изобретать велосипед. Учитывая опыт Украины, сотрудничая и обмениваясь информацией, мы можем развивать необходимые возможности в Республике Молдова», — заявил Василой.

Параллельно эксперт предлагает Молдове обсудить с Румынией возможность использования уже существующих средств для нейтрализации дронов.

«Почему бы нам не сотрудничать и не вести переговоры с румынской стороной, чтобы использовать возможности по уничтожению дронов, применяя румынский опыт и оборудование — наземное или воздушное — либо в рамках двустороннего нормативного механизма?» — спросил Василой.

Он считает, что такое сотрудничество потребует «политической воли» и быстрого рассмотрения всех возможных вариантов, чтобы создать механизмы защиты населения.

Василой говорит, что дискуссии о защите стратегической инфраструктуры Молдовы продолжаются уже несколько лет, однако существующие риски пока не сопровождались созданием достаточных практических возможностей.

«Первые обсуждения по поводу защиты стратегических объектов и критической инфраструктуры, и я имею в виду юг Республики Молдова, Джурджулешты, состоялись еще в 2022 году. Прошло четыре года. Повторяю: у нас больше нет времени на потерю времени», — заявил он.

Предложения прозвучали после нескольких последних инцидентов с дронами, зарегистрированных в Республике Молдова. Полиция сообщила, что обнаруженный в Флорештском районе аппарат предварительно имеет элементы, характерные для дронов типа Gerbera, используемых Российской Федерацией, и был оснащен, в том числе, бортовой камерой.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rfi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте