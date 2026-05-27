27 Мая 2026, 23:32
Экологический туристический маршрут "Замка" вступает в процесс модернизации

В пойме Прута, в селе Перерыта Бричанского района начаты работы по благоустройству экотуристического маршрута «Замка».

Жители северных районов страны и иностранные туристы получат доступ к современной туристической инфраструктуре и разнообразным услугам, передает noi.md

По данным Агентства регионального развития Север (ADR Nord), проект реализуется в рамках инициативы «Благоустройство экотуристического маршрута «Замка», вблизи реки Прут, село Перерыта Бричанского района». Финансирование осуществляется правительством Республики Молдова через Национальный фонд регионального и местного развития, при софинансировании районного совета Бричан и реализации ADR Nord.

Инвестиция направлена на освоение природного и ландшафтного потенциала зоны «Замка», а также на повышение туристической привлекательности региона посредством создания современной и доступной инфраструктуры. Согласно контракту на сумму более 25 млн леев, предусмотрены ключевые работы: восстановление двух важных подъездных путей — асфальтированной дороги длиной 2,13 км к дому-музею Григоре Виеру и бетонной дороги длиной 1 км, которая соединит музей с зоной отдыха «Замка». 

Кроме того, проект предусматривает комплексное благоустройство туристической зоны «Замка»: строительство четырёх домиков для размещения гостей, беседок для отдыха, административного здания, развитие систем водоснабжения и канализации, установку противопожарных резервуаров, организацию кемпинга, освещения, возведение моста и автостоянки. 

Территория будет дополнена мебелью, площадками для детей и мини-футбола, создавая современные условия для досуга. Реализация проекта откроет новые экономические возможности для местного сообщества, включая создание рабочих мест и стимулирование предпринимательства в сфере туризма.

noi.md
