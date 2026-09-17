Экологи предупреждают о загрязнении и призывают проверить качество воды в реке Бык

Река Бык приобретает заметный сток лишь в районе Калараша, после сброса очищенных вод с очистной станции, утверждает председатель Совета фонда Ecodava Николай Паскару, участвующий в экспедиции по изучению состояния реки.

На четвертый день экспедиции команда проследила за движением воды в районе очистной станции в Калараше и на протяжении нескольких километров ниже по течению, ознакомившись как с работой системы очистки, так и с возможными источниками загрязнения, пишет noi.md

По словам председателя Совета фонда Ecodava, на очистной станции в Калараше сточные воды проходят несколько этапов обработки, прежде чем сбрасываются в Бык. Он отметил, что система включает несколько очистных установок, четыре высокоэффективных фильтра и шесть реакторов, после чего вода поступает в бассейны и сбрасывается в реку.

«Здесь находится четвертая станция, где очищаются эти сточные воды. Мы видим, как на заключительном этапе выходит более чистая вода. Эта вода проходит фильтрацию через шесть реакторов», — заявил председатель Совета фонда Ecodava Николай Паскару.

По его словам, на участке реки выше Калараша в обычных условиях в реке Бык очень мало воды, а ее объем увеличивается преимущественно после сильных дождей. В то же время после очистной станции количество воды становится значительно больше.

«До Калараша реки Бык практически не существует, потому что воды нет. Она может появиться во время сильных, проливных дождей. Но настоящий Бык начинается здесь, после очистной станции в Калараше», — утверждает председатель Совета фонда Ecodava.

Николай Паскару рассказал, что местные жители говорят в том числе о возвращении рыбы в реку. Вместе с тем он считает, что воду необходимо исследовать в лаборатории, прежде чем делать выводы о ее качестве и безопасности использования биологических ресурсов реки.

«Местные жители говорят, что здесь уже есть рыба и ее ловят в этой реке. Я не уверен, что она пригодна для употребления в пищу, но важно проверить эту воду, провести ее анализ и выяснить ее состав», — заявил председатель Совета фонда Ecodava.

В то же время Николай Паскару обращает внимание на влияние человеческой деятельности на Бык. По его словам, вдоль русла реки были замечены отходы, несанкционированные свалки и места, где существует риск неконтролируемого сброса сточных вод.

«Трагедия реки Бык — это человеческий фактор. Здесь есть несанкционированные свалки, в реку выбрасывают мусор. Мало того, что воды и так немного, люди еще и относятся к реке безответственно», — сказал Николай Паскару.

В нескольких километрах ниже по течению от очистной станции в Калараше участники экспедиции обнаружили еще одну установку, которая, по предположению председателя Совета фонда Ecodava, ранее могла использоваться для очистки воды.

По его словам, сейчас она, по всей видимости, уже не функционирует должным образом, однако это предстоит проверить компетентным органам или специалистам. По словам Николая Паскару, вода в этом районе имела более темный цвет и неприятный запах. При этом он подчеркнул, что на мутность воды также может влиять большое количество ила в русле Быка, поэтому визуальной оценки недостаточно для определения ее качества.

Еще одна проблема, на которую обратил внимание председатель Совета фонда Ecodava, — это использование речной воды для орошения в населенных пунктах ниже по течению. Паскару отмечает, что в случае загрязнения вода может косвенно попадать в пищевую цепочку через сельскохозяйственные культуры, орошаемые водой из Быка.

Однако и в этом случае для выводов о рисках для здоровья необходимы лабораторные исследования. Экспедиция продолжится в направлении Страшенского района. По словам Николая Паскару, ее цель — изучить реальное состояние Быка, выявить источники загрязнения и разработать предложения по улучшению качества воды, а также защите родников и русла реки.

«Наша цель — узнать как можно больше достоверной информации о реке Бык и найти решения, которые позволят сделать воду чище, защитить родники и улучшить ситуацию», — заключил председатель Совета фонда Ecodava Николай Паскару.