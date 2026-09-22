Екатерина Кептанару выиграла конкурс на должность директора TRM.

Журналистка и телепродюсер Екатерина Кептанару выиграла конкурс на должность директора компании Teleradio-Moldova (TRM), состоявшийся 22 сентября.

Екатерина Кептанару имеет более десяти лет опыта работы в СМИ и ранее занимала должность заместителя генерального директора учреждения, передает moldova1.md

Екатерина Кептанару имеет степень бакалавра политологии и степень магистра в области международных отношений и институциональных коммуникаций. Кроме того, она прошла программу обучения по медиаменеджменту в Школе журналистики Молдовы.

Новый директор TRM начала профессиональную карьеру в 2011 году в качестве специалиста правительственной комиссии по разработке молодежной политики, а в 2012 году стала ведущей программы Omul de lângă на TRM.

В 2014–2015 годах она работала на Canal Regional ведущей программы Moldova-Europa. Позднее, с 2017 по 2019 год, возглавляла Центральную студию Canal Regional, где управляла сетью из 15 местных телеканалов.

На протяжении 11 лет она была автором телевизионного проекта Punți către Europa, выходившего на Realitatea TV.

С 2025 года Екатерина Кептанару занимала должность заместителя генерального директора TRM, отвечая за телевидение.