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radiomoldova.md logoradiomoldova
5 Августа 2026, 16:13
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Эйфелеву башню хотят подсветить в цвета флага Молдовы 27 августа: собирают €25 тыс.

По словам посла Молдовы в Париже Лорины Бэлтяну, такой жест, который крайне редко оказывается другим государствам, обеспечил бы Молдове беспрецедентную международную узнаваемость.

Эйфелеву башню хотят подсветить в цвета флага Молдовы 27 августа: собирают €25 тыс.
Эйфелеву башню хотят подсветить в цвета флага Молдовы 27 августа: собирают €25 тыс.

Посольство Молдовы во Франции начало процедуру согласования подсветки Эйфелевой башни в цветах государственного флага 27 августа — в день 35-летия провозглашения независимости страны, сообщает Radio Moldova.

«Подсветка Эйфелевой башни в честь другой страны предоставляется довольно редко. В последнее время этой чести удостоились только США — по случаю 250-летия провозглашения независимости, и Украина, в честь которой с начала войны башня ежегодно подсвечивается в цвета национального флага в День независимости. Такой жест является исключительным знаком внимания со стороны Французской Республики и обеспечил бы нашей стране беспрецедентную международную известность», — написала дипломат в социальных сетях посольства.

Лорина Бэлтяну сообщила, что как посол Молдовы во Франции уже инициировала все необходимые процедуры для получения разрешений от французских властей. Для реализации проекта она объявила сбор 25 тысяч евро. Мероприятие под названием «Молдова-35 в Париже» планируется провести на Марсовом поле у подножия Эйфелевой башни.

Посол уточнила, что призыв к солидарности она опубликовала скорее от собственного имени и отметила, что сама первой внесет личные средства на финансирование проекта.

«Независимость Республики Молдова — это праздник не власти, а ее народа. Поэтому я посчитала, что граждане, если захотят, могут принять участие в праздновании нашего национального дня, объединив усилия со своим государством», — говорится в сообщении посла.

Бэлтяну добавила, что, хотя реализация проекта пока зависит от ряда обстоятельств, она сохраняет уверенность, что Эйфелева башня однажды будет подсвечена в цвета государственного флага Республики Молдова — если не в честь нынешнего юбилея, то по другому важному поводу.

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Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
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