Двухлетняя девочка получила травму головы в частном саду Кишинёва: родители обвиняют персонал.

Скандал в одном из частных детских садов на Чеканах. Мать двухлетней девочки обвиняет руководство учреждения в халатности после того, как её ребёнок получил травму головы на детской площадке.

По словам женщины, сотрудники не стали вызывать скорую помощь – администратор лишь обработала открытую рану и попросила забрать девочку домой. Утром же врачи наложили ребёнку швы. В детсаду все обвинения отрицают и утверждают, что скорую не вызвали по согласованию с самой матерью. В деталях инцидента и действиях персонала сейчас разбирается полиции, пишет tv8.md

Инцидент произошёл 16 июля. По словам матери, около 11:20 ей позвонила администратор детского сада и сообщила, что её двухлетняя дочь упала на детской площадке и ударилась головой.

"Спустя чуть больше месяца после того, как мы начали посещать этот детский сад, 16 июля, примерно в 11:20, нам позвонила администратор и попросила забрать ребёнка домой, сказав, что она упала и немного травмировалась", - рассказала женщина.

Она отметила, что в детском саду рану лишь обработали, а насколько серьёзной она оказалась, семья поняла только дома.

"Рану должен осмотреть врач и ребёнку нужно было немедленно оказать медицинскую помощь. У неё нет медицинского образования, медпункта в учреждении тоже нет. Поэтому, как я считаю, было решено просто отправить ребёнка домой, чтобы избежать лишних проблем", - говорит женщина.

После этого мать обратилась к врачам и девочке наложили швы. На следующий день женщина пришла в детский сад, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, и попросила показать записи с камер видеонаблюдения.

"На следующий день мне показали лишь несколько фрагментов, где дети находились на площадке, но моего ребёнка на этих кадрах уже не было. Нет никаких записей или изображений, подтверждающих, что мой ребенок был в сознании, как ему оказывали первую медицинскую помощь, как ему меняли одежду и вообще каким образом принимались эти абсурдные решения без вызова скорой помощи", - рассказала мать ребенка.

По словам матери, до сих пор она не получила чётких объяснений, как именно произошёл несчастный случай, сколько времени прошло до звонка родителям и почему сотрудники не вызвали скорую помощь.

"Мне сказали, что некоторые родители не хотят, чтобы вызывали скорую. Поэтому решили предоставить нам возможность самим выбрать – обращаться за медицинской помощью или остаться дома", - заявила мать девочки.

Воспитательницу уволили или сама ушла?

Директор филиала детского сада на Чеканах не стала давать комментарий на камеру. Но по телефону TV8 заявила, что никто не пытался скрыть произошедшее.

По её словам, решение не вызывать скорую помощь было принято после разговора с матерью ребёнка, которая якобы отказалась от медицинского вмешательства. Она также сообщила, что в учреждении работает медицинский специалист, но в тот момент его не было на месте, и подтвердила, что воспитательницу уволили после случившегося.

Позиция администратора детского сада

Её слова частично расходятся с версией директора.

"Когда я увидела кровь на одежде ребёнка, то испугалась. Сначала обработала рану, успокоила девочку, убедилась, что её состояние не вызывает опасений, и сразу позвонила родителям. Воспитательницу не увольняли. Она очень эмоционально восприняла случившееся и сама решила уйти.

– То есть она уволилась по собственному желанию?

– Да, именно так", - рассказала она.

После того как мать ребёнка обратилась в полицию, было начато разбирательство.

По итогам проверки в отношении администратора детского сада составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по уходу, воспитанию и обеспечению безопасности ребёнка.