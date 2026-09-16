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Point.md logoPoint
16 Сентября 2026, 12:52
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Двое подростков из Страшен попались при закладке наркотиков в Кишинёве

Несовершеннолетние в возрасте 16 и 17 лет из Страшенского района стали фигурантами уголовного дела. Полиция и прокуратура сектора Чеканы подозревают их в работе наркокурьерами и распространении наркотических веществ в Кишинёве.

Двое подростков из Страшен попались при закладке наркотиков в Кишинёве.
Двое подростков из Страшен попались при закладке наркотиков в Кишинёве.

Сообщается, что в результате специальных следственных мероприятий подозреваемых задержали с поличным, когда они предположительно пытались разместить наркотики в тайниках.

У одного из несовершеннолетних обнаружили 57 пакетиков с PVP («солью»), а также двое небольших весов. Кроме того, на основании полученной информации правоохранители обнаружили и изъяли из тайников еще 23 пакетика с наркотическими веществами. Всего было изъято 80 пакетиков.

По ходатайству прокуроров суд поместил обоих несовершеннолетних под предварительный арест на 30 суток.

Если их признают виновными, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы в соответствии с уголовным законодательством.

Полиция напоминает, что несовершеннолетние также могут быть привлечены к уголовной ответственности, а участие в преступной деятельности может иметь серьезные последствия.

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