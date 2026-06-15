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logos.press.md logologos
15 Июня 2026, 09:09
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Два судна были задержаны в порту Джурджулешть: это бьёт по всей цепочке поставок

За последние две недели два морских судна были задержаны на причале Международного свободного порта Джурджулешть после проверок, проведенных Морским агентством Республики Молдова.

Два судна были задержаны в порту Джурджулешть: это бьёт по всей цепочке поставок.
Два судна были задержаны в порту Джурджулешть: это бьёт по всей цепочке поставок.

Для порта с единственным действующим причалом любая длительная задержка судна оказывает прямое воздействие на весь логистический поток, затрагивая перевозчиков, экономических операторов, экспортеров и импортеров, считают в Ассоциации экспортеров зерна Agrocereale, передает logos-pres.md

Последствия сразу же отразились на работе порта и по всей цепочке поставок грузов. По оценкам рыночных операторов, у входа в порт образовались колонны из двух с лишним сотен грузовиков. А это означает дополнительные расходы в связи с простоем, оцениваемые примерно в 50 евро в день за каждый автомобиль. Конечно, также возникают проблемы из-за задержки выполнения контрактов и планирования грузоперевозок. Параллельно с этим увеличились другие логистические издержки, в том числе за счет повышения стоимости фрахта.

Первый случай задержки судна произошел 26 мая 2026 года. Ситуация разрешилась после того, как «судно переместилось на 72-ю милю для устранения выявленных недостатков и предоставления необходимых гарантий судовладельцем и портовым агентом», отмечают Agrocereale.

Второй случай произошел в начале июня. Хотя о намерении судна войти в порт было объявлено заранее, процедуры контроля затянулись и  завершившись составлением отчета о контроле и выдачей протокола о задержании. Выявленные недостатки касались бортовой документации, организации работы и отдыха экипажа, а также технического и противопожарного оборудования. Некоторые из выявленных недостатков были оспорены представителями судна и портового агента.

«Представители делового сообщества не оспаривают необходимость государственного контроля, а также обязанность властей обеспечивать соблюдение стандартов безопасности судоходства, противопожарной защиты и оперативной безопасности. Обеспокоенность бизнес-операторов связана с длительностью процедур, отсутствием предсказуемостью и ограниченной пропускной способностью порта. По мнению морских брокеров, судовладельцев и портовых агентов, некоторые процедуры, применяемые в рамках контроля, приводят к дополнительным периодам простоя и логистическим издержкам, которые влияют на конкурентоспособность порта.  В то же время представители деловой среды указывают на необходимость постоянной гармонизации методов контроля с теми, которые применяются в портах региона и на европейском пространстве, чтобы обеспечить баланс между требованиями безопасности и операционной эффективностью», — считают представители отраслевой ассоциации.

Какими могут быть последствия?

Эффекты уже видны на рынке. Некоторые морские операторы и трейдеры оценивают возможность воспользоваться услугами портов Галац и Рени. В среднесрочной перспективе такие перенаправления могут привести к снижению объемов перевозок через порт Джурджулешть. А это снижение доходов национальной портовой инфраструктуры, и увеличению логистических издержек молдавских коммерсантов.

В конечном счете, эти издержки налагаются на ценах товаров внутри Молдовы. В этом контексте ассоциация Agrocereale запрашивает созыв рабочего совещания с участием Морского агентства РМ, администрации порта, портовых агентов, перевозчиков и других специализированных организаций для анализа ситуации и определения оперативных решений.

Источник
logos.press.md logologos
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