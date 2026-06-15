Два судна были задержаны в порту Джурджулешть: это бьёт по всей цепочке поставок.

Для порта с единственным действующим причалом любая длительная задержка судна оказывает прямое воздействие на весь логистический поток, затрагивая перевозчиков, экономических операторов, экспортеров и импортеров, считают в Ассоциации экспортеров зерна Agrocereale, передает logos-pres.md

Последствия сразу же отразились на работе порта и по всей цепочке поставок грузов. По оценкам рыночных операторов, у входа в порт образовались колонны из двух с лишним сотен грузовиков. А это означает дополнительные расходы в связи с простоем, оцениваемые примерно в 50 евро в день за каждый автомобиль. Конечно, также возникают проблемы из-за задержки выполнения контрактов и планирования грузоперевозок. Параллельно с этим увеличились другие логистические издержки, в том числе за счет повышения стоимости фрахта.

Первый случай задержки судна произошел 26 мая 2026 года. Ситуация разрешилась после того, как «судно переместилось на 72-ю милю для устранения выявленных недостатков и предоставления необходимых гарантий судовладельцем и портовым агентом», отмечают Agrocereale.

Второй случай произошел в начале июня. Хотя о намерении судна войти в порт было объявлено заранее, процедуры контроля затянулись и завершившись составлением отчета о контроле и выдачей протокола о задержании. Выявленные недостатки касались бортовой документации, организации работы и отдыха экипажа, а также технического и противопожарного оборудования. Некоторые из выявленных недостатков были оспорены представителями судна и портового агента.

«Представители делового сообщества не оспаривают необходимость государственного контроля, а также обязанность властей обеспечивать соблюдение стандартов безопасности судоходства, противопожарной защиты и оперативной безопасности. Обеспокоенность бизнес-операторов связана с длительностью процедур, отсутствием предсказуемостью и ограниченной пропускной способностью порта. По мнению морских брокеров, судовладельцев и портовых агентов, некоторые процедуры, применяемые в рамках контроля, приводят к дополнительным периодам простоя и логистическим издержкам, которые влияют на конкурентоспособность порта. В то же время представители деловой среды указывают на необходимость постоянной гармонизации методов контроля с теми, которые применяются в портах региона и на европейском пространстве, чтобы обеспечить баланс между требованиями безопасности и операционной эффективностью», — считают представители отраслевой ассоциации.

Какими могут быть последствия?

Эффекты уже видны на рынке. Некоторые морские операторы и трейдеры оценивают возможность воспользоваться услугами портов Галац и Рени. В среднесрочной перспективе такие перенаправления могут привести к снижению объемов перевозок через порт Джурджулешть. А это снижение доходов национальной портовой инфраструктуры, и увеличению логистических издержек молдавских коммерсантов.

В конечном счете, эти издержки налагаются на ценах товаров внутри Молдовы. В этом контексте ассоциация Agrocereale запрашивает созыв рабочего совещания с участием Морского агентства РМ, администрации порта, портовых агентов, перевозчиков и других специализированных организаций для анализа ситуации и определения оперативных решений.