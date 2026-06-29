Думбраван: Дело о взятке в 400 тыс. долларов находится на продвинутой стадии.

Расследование дела о взятке в размере 400 тысяч долларов, в котором фигурируют прокуроры и сотрудники полиции, находится на продвинутой стадии.

Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Марчел Думбраван, передает moldova1.md

«На данный момент расследование еще не завершено, но находится на продвинутом этапе», — сообщил чиновник для Teleradio-Moldova. Двое сотрудников Национального инспектората расследований (INI) — Валериу Чебан и Андрей Чобану — в течение 60 дней останутся под судебным контролем.

По словам главы Антикоррупционной прокуратуры, ведомство обжаловало решение суда по делу Андрея Чобану. Ранее он находился под домашним арестом, однако позже меру пресечения смягчили. «Глава управления INI Андрей Чобану был переведен из-под домашнего ареста под судебный контроль, решение обжаловала Антикоррупционная прокуратура. Андрей Чобану проходит по делу как соучастник коррупционных действий», — заявил Марчел Думбраван.

В то же время Даниел Плугару, сын бывшего прокурора Виктора Плугару, и прокурор Кристин Гему продолжают находиться под домашним арестом.

Напомним, уголовное дело связано с коррупционной схемой, в рамках которой за влияние на расследование дела об отмывании денег якобы требовали 400 тысяч долларов. О расследовании стало известно в конце марта после серии обысков и задержаний, проведенных Национальным центром по борьбе с коррупцией совместно с Антикоррупционной прокуратурой и Национальным инспекторатом расследований.

Следствие ведется в отношении четырех человек: Даниела Плугару — сына бывшего прокурора ПБОПОД Виктора Плугару, прокурора Кристина Гему, а также сотрудников Национального инспектората расследований Валериу Чебана и Андрея Чобану. Даниел Плугару был задержан 28 марта. По данным следствия, он утверждал, что может повлиять на решения представителей правоохранительных органов, и требовал 400 тысяч долларов за благоприятный исход уголовного дела. Уголовное производство по факту торговли влиянием было открыто 10 марта 2026 года. Сам Плугару обвинения отвергает.