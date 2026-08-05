Дубоссарская ГЭС сохраняет сброс воды в объеме 85 кубометров в секунду

Дубоссарская гидроэлектростанция продолжают поддерживать стабильный режим работы и после сокращения водосброса Новоднестровской ГЭС (Украина) до 80 кубометров в секунду.

Об этом сообщил приднестровским СМИ главный инженер Дубоссарской станции Алексей Саламатин, передает infotag.md

По его словам, среднесуточный расход воды Днестра через гидроузел сейчас составляет около 85 кубометров в секунду. Точный показатель зависит от графика генерации электроэнергии, который определяет системный оператор - «Днестрэнерго».

«Мы стараемся делать так, чтобы уровень в водохранилище перед Дубоссарской ГЭС оставался неизменным, либо колебался в незначительных пределах. Исходя из этого, сколько воды к нам приходит, столько же за сутки мы пропускаем», — отметил Саламатин.

Он сообщил, что накануне утром уровень воды в водохранилище составлял 27,97 метра по Балтийской системе высот, что практически соответствует нормальному подпорному уровню. При существующем режиме работы мощность Дубоссарской ГЭС составляет около 12 МВт∙ч.

Увеличение расхода воды через гидроузел возможно «только по решению «Днестрэнерго» и зависит от объёма притока воды, который, в свою очередь, определяется гидрологической обстановкой на Днестре».