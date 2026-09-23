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stiri.md logostiri
23 Сентября 2026, 12:02
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ДТП в Страшенах: семьи детей требуют справедливости и компенсаций

Трагическое ДТП произошло в феврале этого года. Водитель сбил на "зебре" двух подростков, в результате чего 14-летний Даниел погиб, а 12-летняя Делия получила травмы. Родители детей требуют компенсации и справедливости.

ДТП в Страшенах: семьи детей требуют справедливости и компенсаций.
ДТП в Страшенах: семьи детей требуют справедливости и компенсаций.

«Кошмар в моей жизни. Я никогда не забуду 2 февраля», — говорит мать Даниела, передаёт stiri.md

После похорон сына женщина начала самостоятельно искать ответы об обстоятельствах трагедии, водителе и ходе расследования. По её словам, часть информации она находила в социальных сетях.

Мать Делии также намерена добиться справедливости. Адвокат семьи Дубчак требует компенсации, в том числе за потерянный матерью девочки доход. Женщина не может вернуться к работе, поскольку должна постоянно находиться рядом с дочерью.

В рамках гражданского иска мать Делии требует один миллион леев в качестве компенсации. Ущерб, связанный с потерей заработка, указан в деле отдельно. По словам адвоката, материальный ущерб и судебные расходы должна покрыть сторона обвиняемого.

Родители детей рассказывают, что после ДТП им тяжело вернуться к нормальной жизни. Мать Даниела часто приходит на его могилу и до сих пор не может поверить, что сына больше нет.

«Для меня тот вечер и тот день были прокляты. Я никогда не забуду», — говорит она.

Делия продолжает восстанавливаться после полученных травм. После выписки из больницы она три месяца носила гипс на обеих ногах, а затем начала проходить кинезитерапию. Правая нога остаётся в гипсе, поскольку кость не срослась.

Родители надеются, что трагедия заставит власти принять меры для повышения безопасности пешеходных переходов и предотвращения подобных ДТП. Мать Делии также инициировала петицию с требованием обеспечить безопасность на этом участке дороги.

Водитель заявил, что сожалеет о произошедшем. Он признал свою вину, что может быть учтено при определении наказания.

Напомним, что двое несовершеннолетних, 12 и 14 лет, попали под колеса Mercedes около 19:00, когда переходили дорогу по пешеходному переходу.

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Источник
stiri.md logostiri
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