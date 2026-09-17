Дорога между селами Келтуитор и Тогатин покрыта ямами: водители требуют ремонта.

Дорога между селами Келтуитор и Тогатин, ведущая в Кишинев, уже несколько лет остается в плохом состоянии. На почти четырехкилометровом участке — множество ям, из-за которых водителям становится все труднее проезжать.

Местные власти говорят, что неоднократно просили городскую примэрию отремонтировать дорогу. В мэрии сообщили, что сейчас оценивают ее состояние, пишет jurnal.md

Дорога протяженностью почти четыре километра, соединяющая село Келтуитор с Тогатино и муниципием Кишинев, находится в плачевном состоянии. Водители говорят, что ехать по этому участку становится все сложнее. Местные власти утверждают, что неоднократно обращались в примэрию Кишинева с просьбой отремонтировать дорогу, однако работы так и не начались. В Главном управлении городской мобильности сообщили, что сейчас участок оценивается.

По этому маршруту каждое утро также ездит школьный микроавтобус. По словам водителя, ямы становятся причиной задержек и значительно усложняют поездки.

«Изо дня в день очень тяжело. Яма на яме. Опаздываю в школу с детьми. Невозможно ехать. Когда на другой стороне пробка, все едут здесь. Где-то 10–15 минут на один маршрут, хотя должен проезжать гораздо быстрее», — рассказал водитель школьного микроавтобуса Ион Скорич.

Примар коммуны Тогатин Серджиу Чеботару утверждает, что дорога давно нуждается в ремонте. Однако у местной администрации нет необходимых средств, поскольку участок находится на балансе примэрии муниципия Кишинев.

«Это дорога, которая давно нуждается в ремонте, потому что мы обращались и в примэрию муниципия Кишинев, приглашали также муниципальных советников, которые осмотрели эту дорогу. Эта дорога находится на балансе Примэрии муниципия Кишинев. Вы знаете, что финансовые ресурсы примэрии минимальны, практически на нуле, и у нас нет денег, чтобы отремонтировать эту дорогу», — сказал Серджиу Чеботару.

Местный советник Серджиу Боля говорит, что жители пытаются добиться ремонта дороги уже три года. По его словам, они подавали коллективные петиции, подписанные более чем 100 людьми.

«Мы уже три года подаем коллективные петиции, подписанные более чем 100 жителями, и всегда получаем ответ, что денег нет. Мы повторно подали петицию в этом году в апреле, в мае получили ответ, что будет проведено вмешательство, и с мая ничего не было сделано», — заявил Серджиу Боля.

В Главном управлении городской мобильности сообщили, что в настоящее время оценивают состояние участка, чтобы определить возможности проведения текущего ремонта. В ведомстве связывают разрушение дороги, в частности, с развитием жилого района и интенсивным движением тяжелой техники, используемой при строительных работах.