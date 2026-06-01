Infotag
1 Июня 2026, 11:44
5 918
Доля занятости в сельском хозяйстве Молдовы снизилась до 18%

Тренд занятости в сельском хозяйстве Молдовы в последние годы идет на спад. Эксперты Всемирного банка проанализировали рынок труда в республике, определив его «устойчивость к давлению и медленной трансформации».

«Медленные изменения в секторе труда отражают недостаточную экономическую динамику. Происходит медленная структурная трансформация, сопровождающаяся небольшим спадом в сельском хозяйстве и небольшим ростом в сфере квалифицированных услуг», - отмечает банк, передает infotag.md

Согласно данным ВБ, с 2019 по 2024 гг. доля занятости в сельском хозяйстве Молдовы снизилась с 20% до 18%, в то время как в сфере профессиональных услуг и образовании немного выросла.

«Промышленность, особенно обрабатывающая, оставалась в целом стабильной, составляя около 12% от общей занятости. Хотя торговля оставалась вторым по величине работодателем, ее доля за этот период снизилась с 17% до 15%», - отмечают эксперты.

Занятость в здравоохранении и образовании выросла с 17% до примерно 19%, что отражает растущий спрос на государственные услуги.

Документ обращает внимание на то, что формальная занятость в последние годы увеличилась, но неформальная  все равно остается высокой.

«Доля формальной занятости увеличилась, что указывает на переход к более производительной работе. В 2024 г. 81% работников в Молдове были официально трудоустроены, по сравнению с 78% в 2019 г. Это изменение свидетельствует о постепенном переходе от микропредприятий и самозанятости к более производительным формальным рабочим местам, что снижает неформальный рынок труда», - говорится в анализе банка.

В Республике Молдова около 17% работников занято в неформальном секторе. В целом этот показатель начал снижаться с 2019 г.

