До конца 2026 года в Молдове оцифруют все налоговые услуги.

Об этом сообщила директор Государственной налоговой службы (ГНС) Ольга Голбан. Сегодня служба предоставляет 19 услуг, из которых 17 уже оцифрованы, а две другие - в процессе завершения.

Цель этих усилий в том, чтобы современные услуги способствовали не только сокращению времени и ресурсов, необходимых предпринимателям для взаимодействия с налоговыми органами, но и повышению эффективности деятельности самого ведомства, пишет logos-pres.md

Другой важной стороной модернизации налогового администрирования является взаимосвязь информационных систем и обмен данными между странами ЕС, в том числе, в контексте процесса евроинтеграции Молдовы. Цифровизация важна и для создания более конкурентоспособной деловой среды.

Эти тезисы представила директор ГНС Ольга Голбан в ходе панельной дискуссии «Будущее налогового администрирования в цифровой Европе», состоявшейся в рамках международной конференции TAXCON’26.

У Молдовы более чем 13-летний опыт использования электронных счетов-фактур, и Служба финансовой отчетности анализирует новые возможности развития этой инфраструктуры, чтобы взаимодействие между налогоплательщиками и налоговыми органами стало более эффективным и адаптированным к потребностям деловой среды.

Директор отметила и опыт учреждения во внедрении системы обмена данными о финансовых счетах, внедренной в 2024 году.

«Открытая информация отвечает не только интересам налоговых органов. Оно позволяет создать атмосферу справедливости в экономической среде и обеспечить честную конкуренцию», – подчеркнула Ольга Голбан.

В этом смысле она отметила необходимость разработки решений, позволяющих более оперативно предоставлять отчеты о транзакциях и финансовых данных, в том числе, с использованием API.