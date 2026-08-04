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bani.md logobani
4 Августа 2026, 11:05
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Для жителей Кишинева выросли тарифы на воду и канализацию

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило новые тарифы на услуги водоснабжения и канализации, предоставляемые предприятием Apă-Canal Chișinău.

Для жителей Кишинева выросли тарифы на воду и канализацию.
Для жителей Кишинева выросли тарифы на воду и канализацию.

Согласно решению регулятора, тариф на питьевую воду для бытовых потребителей увеличится с 12,99 до 14,03 лея за кубометр, что на 1,04 лея, или примерно на 8%, больше действующего тарифа, сообщает bani.md

Также вырастет стоимость услуги канализации. Для бытовых потребителей тариф повысится с 5,63 до 6,63 лея за кубометр — на 1 лей, или почти на 17,8%. Для небытовых потребителей установлен тариф в размере 10,16 лея за кубометр, а для потребителей за пределами зоны обслуживания — 7,40 лея.

В НАРЭ отметили, что предприятие просило установить еще более высокие тарифы — 15,55 лея за кубометр питьевой воды и 7,68 лея за канализацию. После проверки расчетов регулятор сократил запрашиваемый регулируемый доход более чем на 72 млн леев, исключив расходы, признанные необоснованными.

При расчете новых тарифов были учтены потери воды в объеме 17,25 млн кубометров, что составляет 25,9% от общего объема забираемой воды, а также тарифные отклонения, накопленные в период с 2017 по 2023 год.

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Источник
bani.md logobani
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