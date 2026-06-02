2 Июня 2026, 13:49
6 561
Дети и молодежь с диабетом 1-го типа получат современные сенсоры за счет государства

Дети и молодые люди в возрасте до 25 лет с сахарным диабетом 1 типа получат доступ к сенсорам для непрерывного мониторинга уровня глюкозы, которые будут компенсироваться из фондов обязательного медицинского страхования.

Решение о включении этих медицинских изделий в перечень компенсируемых было принято на заседании Совета по компенсируемым медицинским изделиям и вступит в силу в июне, сразу после публикации в «Официальном мониторе», пишет logos-pres.md

Согласно официальным оценкам, ежегодно этой возможностью смогут воспользоваться около 600 пациентов, на что государство выделит бюджет в размере примерно 25 млн леев. Стоимость годового обеспечения одного пациента превысит 43 тыс. леев.

Пациенты смогут выбрать в аптеках, работающих по контракту с Национальной компанией медицинского страхования, одну из трех моделей сенсоров, авторизованных Агентством по лекарствам и медицинским изделиям. При этом власти подчеркивают, что список остается открытым: другие производители также могут подавать досье для авторизации и последующего включения своей продукции в программу компенсации.

Право на назначение сенсоров для непрерывного мониторинга глюкозы будет предоставлено семейным врачам и врачам-эндокринологам. Внедрение технологии непрерывного мониторинга —важный шаг в современном управлении диабетом 1 типа, предлагающий эффективную альтернативу классическому методу тестирования с помощью частых проколов пальца. Использование данных технологий способствует предотвращению тяжелых эпизодов гипо- и гипергликемии, снижает риск долгосрочных осложнений и значительно повышает качество жизни пациентов. Благодаря этой мере государство облегчает доступ к передовым медицинским решениям, обеспечивая необходимую поддержку как юным пациентам, так и их семьям.

По данным минздрава на конец 2025 года, в Молдове около 142 тыс. человек, в том числе более 700 несовершеннолетних, страдают диабетом. Ежегодно выявляется около 10 тыс. случаев заболевания, и эта тенденция растет.

Источник
