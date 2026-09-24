Депутаты устроили перепалку из-за ДТП с пьяным военным: По двум заблудшим армию не судят.

Между депутатом от "Нашей партии" Александром Берлинским и депутатом от PAS Адрианом Кептонаром произошла перепалка из-за инцидента, в котором двух военнослужащих Нацармии задержали в состоянии алкогольного опьянения в Атаках.

«Думаю, граждане поняли наши оборонные возможности», — заявил Александр Берлинский, сообщает unimedia.info

Кептонар раскритиковал такой подход и заявил, что действия двух военнослужащих нельзя приписывать всей системе обороны.

«Вот что ты делаешь, Александр. Ты высмеиваешь и говоришь, что два ненормальных, которые натворили глупостей и будут наказаны, — это оборонные возможности Молдовы. Так недопустимо. Мы что, должны говорить, что все военнослужащие такие же, как эти двое заблудших?» — заявил Кептонар.

21 сентября служебный автомобиль Национальной армии попал в ДТП в городе Атаки Окницкого района. По имеющейся информации, водитель, 24-летний молодой человек, не справился с управлением и врезался в столб. Его проверили на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, результат составил 0,99 мг/л.

Позже Министерство обороны сообщило, что военнослужащий был отстранен от должности.