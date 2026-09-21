theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos-press.md logologos-press
21 Сентября 2026, 10:20
4 537
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Депутаты предлагают разрешить две пенсии людям с тяжелой инвалидностью с детства

Людям с тяжелой инвалидностью с детства могут разрешить одновременно получать пенсию по потере кормильца и по инвалидности. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте депутаты Марина Морозова и Ефимия Бандалак.

Депутаты предлагают разрешить две пенсии людям с тяжелой инвалидностью с детства.
Депутаты предлагают разрешить две пенсии людям с тяжелой инвалидностью с детства.

Сейчас люди, имеющие право на несколько видов пенсий, должны выбрать одну из них. Законопроект предусматривает исключение для людей с тяжелой инвалидностью с детства, позволяя им получать обе выплаты одновременно, пишет logos-pres.md

Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из бюджета государственного социального страхования. Число потенциальных получателей оценивается в 1 409 человек в 2027 году и 1 439 человек в 2028 году.

Общие дополнительные расходы оцениваются в 35,4 млн леев в 2027 году и 38,7 млн леев в 2028 году, включая расходы на доставку выплат и комиссионные.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
logos-press.md logologos-press
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте