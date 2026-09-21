Депутаты предлагают разрешить две пенсии людям с тяжелой инвалидностью с детства.

Людям с тяжелой инвалидностью с детства могут разрешить одновременно получать пенсию по потере кормильца и по инвалидности. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте депутаты Марина Морозова и Ефимия Бандалак.

Сейчас люди, имеющие право на несколько видов пенсий, должны выбрать одну из них. Законопроект предусматривает исключение для людей с тяжелой инвалидностью с детства, позволяя им получать обе выплаты одновременно, пишет logos-pres.md

Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из бюджета государственного социального страхования. Число потенциальных получателей оценивается в 1 409 человек в 2027 году и 1 439 человек в 2028 году.

Общие дополнительные расходы оцениваются в 35,4 млн леев в 2027 году и 38,7 млн леев в 2028 году, включая расходы на доставку выплат и комиссионные.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2027 года.