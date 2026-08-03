Депутат от «Нашей партии» зарегистрировал законопроект о возобновлении лицензирования импорта зерновых.

Депутат парламента от «Нашей партии» Сергей Иванов зарегистрировал законопроект, предусматривающий продление режима лицензирования импорта пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника до конца 2027 г.

Он аргументировал необходимость решения «кризисом в аграрном секторе», передает infotag.md

«Аграрии сталкиваются с ростом производственных расходов, отсутствием субсидий, накопленными долгами и падением цен на зерновые, при этом существует риск увеличения дешевого импорта из Украины», — считает депутат.

В документе отмечается, что подобная ситуация может иметь значительные экономические и социальные последствия, включая лишение фермеров возможности выполнять свои финансовые обязательства, банкротство ряда сельскохозяйственных предприятий и запустение земель.

Проект предусматривает, что правительство сможет продлить режим лицензирования по предложению министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, если этого потребует ситуация на рынке. Импорт пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника будет разрешен только на основании бесплатной лицензии, выдаваемой министерством. Получить лицензии смогут только экономические агенты из секторов животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Сергей Иванов напоминает, что аналогичный механизм применялся в 2024–2025 г.г. оказал благотворное влияние на сельхозпроизводителей Республики Молдова».

С требованием скорейшего возобновления лицензирования выступила ассоциация «Сила фермеров». Она считает, что импорт более дешевых зерновых и масличных из Украины ударит по молдавским фермерам, а их реэкспорт в Румынию может привести к закрытию местного рынка для молдавских производителей.