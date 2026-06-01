Депутат от MAN: Для борьбы с бедностью необходимы срочные социальные меры.

Об этом заявила депутат от партии MAN Анжела Кутасевич, опираясь на данные Национального бюро статистики (НБС), пишет logos-pres.md

Согласно данным НБС, в 2025 году порог абсолютной бедности составлял 3 764 лея в месяц на человека, и более 31% населения находилось за этой чертой. В то же время порог крайней бедности составил 3 035 леев в месяц, а уровень крайней бедности достиг 15%.

«Эти данные ясно показывают, что социальная политика должна строиться исходя из реальных категорий уязвимости: многодетные семьи, пожилые люди, лица с ограниченными возможностями, жители сельской местности и регионов с высоким уровнем риска», — подчеркнула Анжела Кутасевич.

Депутат обратила внимание на то, что села страдают значительно сильнее, чем города. В сельской местности уровень абсолютной бедности достиг 40%, что почти вдвое выше, чем в городах, а уровень крайней бедности в селах составил 20,2% по сравнению с 9,4% в городской среде.

Анжела Кутасевич настаивает на необходимости принятия срочных социальных мер, которые должны дойти непосредственно до людей: обеспечение достаточного дохода, функционирование социальных служб, а также доступ к качественному образованию, здравоохранению, жилью и достойным рабочим местам.