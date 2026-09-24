Депутат: На каждую вакансию для иностранца нужно искать кандидата в Молдове.

Трудоустройство граждан Молдовы должно иметь приоритет перед привлечением иностранных работников, считает депутат «Нашей партии» Николай Маргаринт.

Об этом он заявил на публичных слушаниях по ситуации с иностранными работниками, в которых приняли участие работодатели, рекрутинговые компании и представители профессиональных ассоциаций, пишет stiri.md

Маргаринт, входящий в Комиссию по социальной защите, здравоохранению и семье, потребовал разъяснить, как отбираются иностранные работники и насколько конкурентоспособны зарплаты на вакантных должностях, чтобы привлекать местных специалистов.

По мнению депутата, для каждого рабочего места, занятого иностранным гражданином, должно быть объяснение, почему на него не удалось найти кандидата из Молдовы.

«В последние годы это явление приобрело большой масштаб. Только в 2026 году уже было выдано более 4000 разрешений на пребывание с целью трудоустройства», — заявил Маргаринт.

По данным, представленным на слушаниях и приведённым депутатом, работодатели платят рекрутинговым компаниям около 500 долларов за поиск и привлечение иностранного работника. В некоторых случаях они также оплачивают жильё, питание и другие расходы.

Маргаринт обратил внимание на количество граждан Молдовы, которые не работают и ищут работу. Он задался вопросом, почему средства, которые работодатели тратят на привлечение и содержание иностранных работников, нельзя использовать для стимулирования трудоустройства граждан Молдовы.

«Давайте поймём, мы говорим о дефиците рабочей силы или всё-таки говорим о дефиците конкурентоспособной зарплаты?» — сказал депутат.

На слушаниях представитель строительной компании сообщил, что на отдельных должностях предлагается зарплата около 20 000 леев, а в случае иностранных работников работодатель дополнительно покрывает ряд расходов. Представитель бойни в сельской местности назвал зарплату около 18 000 леев. По словам работодателей, многие граждане Молдовы отказываются от таких вакансий.

Маргаринт считает, что необходимо также оценить дополнительные расходы на привлечение иностранных работников и выяснить, можно ли направить эти средства на повышение привлекательности вакансий для местных работников.

При этом депутат уточнил, что не выступает против найма иностранцев. По его мнению, власти и работодатели должны прежде всего убедиться, что вакансии активно предлагаются на внутреннем рынке труда.