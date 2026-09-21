Дело фермера-убийцы: жена жертвы раскрыла детали преступления 14-летней давности.

В декабре 2011 года 42-летний Юрий Пынзарь отправился к фермеру Степану Гэинэ в село Березки, чтобы получить 250 евро за выполненную работу. После этого мужчина исчез.

Спустя 14 лет Гэинэ был приговорен к 20 годам тюрьмы за его убийство, а останки Пынзаря нашли на территории хозяйства фермера, сообщает unimedia.info

Жена погибшего Лариса рассказала, что Юрий неоднократно работал у Гэинэ. В декабре 2011 года женщина находилась в больнице с сыном после операции и нуждалась в деньгах. 23 декабря муж привез ей еду и сказал, что поедет к фермеру забрать долг.

«Он сказал, что идет к Степану за 250 евро, которые тот ему должен. Около 20:00 я звонила ему три раза подряд, но он не отвечал. Потом телефон отключился. Я позвонила и Гэинэ, но он тоже не ответил», — рассказала Лариса.

Через несколько дней она обратилась в полицию. По ее словам, супруга Гынэ после этого обвиняла ее в том, что она «таскает Степу по полиции», и угрожала ей.

Как выяснилось спустя годы, в день исчезновения Пынзаря на ферме находился сосед Константин Ени. По словам его жены, мужчина стал свидетелем убийства: он якобы услышал, как Гэинэ ударил Пынзаря, а когда посмотрел в его сторону, тот уже лежал на земле.

Испугавшись, Ени сделал вид, что пьян и ничего не понимает, и никому не рассказал о случившемся. Однако позже он рассказал жене об убийстве. Константин умер около 10 лет назад, так и не дав показаний правоохранителям.

Останки Пынзаря следователи обнаружили 20 января 2026 года в конце сада, принадлежащего фермеру. По данным дела, находившийся под арестом Гэинэ указал место, где были захоронены останки, однако свою вину в убийстве не признал.

Следствие также установило возможного сообщника — сына фермера Александра.