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rupor.md logorupor
27 Сентября 2026, 18:00
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Дьякону рассказал, как будут предупреждать людей до запуска системы MD-Alert

В Молдове пока нет работающей системы оповещения об угрозах, в том числе связанных с беспилотниками, поэтому власти разрабатывают временные способы предупреждать население до запуска MD-Alert.

Дьякону рассказал, как будут предупреждать людей до запуска системы MD-Alert.
Дьякону рассказал, как будут предупреждать людей до запуска системы MD-Alert.

Об этом директор Национального центра управления кризисами Сергей Дьякону рассказал в эфире программы «7 zile», передает rupor.md

Дьякону объяснил, что за ситуацию с беспилотниками в воздушном пространстве в первую очередь отвечает министерство обороны. Кризисный центр подключается, если возникает угроза для людей или важных объектов.

«Если беспилотник ударит по объекту критической инфраструктуры или упадет на населенный пункт, тогда включаемся мы и координируем действия по преодолению кризиса. Пока речь идет только о пролетах, мы не считаем это кризисом», — пояснил он.

При этом полноценная система для предупреждения населения, по словам Дьякону, будет готова только к концу 2027 года.

«У нас пока нет работающей системы. Поэтому сейчас мы разрабатываем временные модули, которые можно будет использовать для предупреждения населения, а также механизмы, чтобы объяснять людям, что им делать», — сообщил он. В ноябре власти планируют начать общенациональную информационную кампанию.

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Источник
rupor.md logorupor
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