CNAM авансом перечислила более 1 млрд леев на медуслуги в июле.

Национальная компания медицинского страхования (CNAM) перечислила 1,22 млрд леев авансом поставщикам медицинских услуг за услуги, которые будут оказаны населению в июле.

Из этой суммы более 972 млн леев было выплачено государственным поставщикам, а около 50 млн леев – частным медицинским учреждениям, передает logos-pres.md

Эти авансовые платежи необходимы для обеспечения непрерывного предоставления медицинских услуг застрахованному населению в соответствии со стандартами объема и качества, установленными в Единой программе обязательного медицинского страхования, отмечается в сообщении CNAM.

В начале каждого месяца производятся авансовые платежи в размере 80% от запланированной на этот месяц суммы, а в конце каждого отчетного периода перечисляется оставшаяся сумма в пределах договорных положений.