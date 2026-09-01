Число должностей в территориальных структурах образования сократят.

Разработан проект о создании, организации и деятельности Территориальных агентств образования в рамках реформы «Restart». Документ предусматривает сокращение количества должностей с более чем 1,4 тыс. до 825.

Разработан проект о создании, организации и деятельности Территориальных агентств образования в рамках реформы «Restart». Документ предусматривает сокращение количества должностей с более чем 1,4 тыс. до 825, пишет logos-pres.md

В результате будут созданы 34 Территориальных агентства образования подчиненные министерству образования и исследований. Они возьмут на себя полномочия местных районных управлений образования, а также статус учредителя государственных учреждений начального, гимназического, лицейского и специального образования.

Реорганизация будет проходить поэтапно. С 1 января 2027 года агентства начнут выполнять функции учредителя учреждений образования в 32 административно-территориальных единицах, а с 1 января 2028 года — в муниципиях Кишинев и Бельцы.

Проект также предусматривает реорганизацию местных управлений образования и передачу новым агентствам полномочий в сфере управления учреждениями, кадров, финансирования, качества образования, инклюзии и управления имуществом.

Расходы на содержание персонала новых агентств оцениваются примерно в 156,6 млн леев в год. Согласно обоснованию проекта, в 2025 году расходы реорганизуемых структур составили около 227,3 млн леев, из которых 186,2 млн леев пришлись на расходы на персонал.