theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos-press.md logologos-press
21 Сентября 2026, 07:27
30
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Число должностей в территориальных структурах образования сократят

Разработан проект о создании, организации и деятельности Территориальных агентств образования в рамках реформы «Restart». Документ предусматривает сокращение количества должностей с более чем 1,4 тыс. до 825.

Число должностей в территориальных структурах образования сократят.
Число должностей в территориальных структурах образования сократят.

Разработан проект о создании, организации и деятельности Территориальных агентств образования в рамках реформы «Restart». Документ предусматривает сокращение количества должностей с более чем 1,4 тыс. до 825, пишет logos-pres.md

В результате будут созданы 34 Территориальных агентства образования подчиненные министерству образования и исследований. Они возьмут на себя полномочия местных районных управлений образования, а также статус учредителя государственных учреждений начального, гимназического, лицейского и специального образования.

Реорганизация будет проходить поэтапно. С 1 января 2027 года агентства начнут выполнять функции учредителя учреждений образования в 32 административно-территориальных единицах, а с 1 января 2028 года — в муниципиях Кишинев и Бельцы.

Проект также предусматривает реорганизацию местных управлений образования и передачу новым агентствам полномочий в сфере управления учреждениями, кадров, финансирования, качества образования, инклюзии и управления имуществом.

Расходы на содержание персонала новых агентств оцениваются примерно в 156,6 млн леев в год. Согласно обоснованию проекта, в 2025 году расходы реорганизуемых структур составили около 227,3 млн леев, из которых 186,2 млн леев пришлись на расходы на персонал.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
logos-press.md logologos-press
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте