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moldova1.md logomoldova1
21 Сентября 2026, 21:18
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Четыре компании подали заявки на реконструкцию парка "Штефан чел Маре" в Кишинёве

Четыре компании подали заявки на участие в тендере по реконструкции общественного парка "Штефан чел Маре ши Сфынт" в центре Кишинёва.

Четыре компании подали заявки на реконструкцию парка "Штефан чел Маре" в Кишинёве.
Четыре компании подали заявки на реконструкцию парка "Штефан чел Маре" в Кишинёве.

Стоимость проекта оценивается в 91,5 млн леев с учётом НДС, передает moldova1.md

Как сообщил примар Кишинёва Ион Чебан на заседании муниципальных служб 21 сентября, реализация проекта ранее задерживалась из-за необходимости согласований с центральными властями.

По словам Чебана, наиболее длительным оказался процесс согласования работ на участке с брусчаткой — этот вопрос обсуждался с Министерством культуры и правительством.

«Было много бюрократии, но наконец процедуры завершены», — заявил примар.

После завершения тендера ремонтные работы должны начаться в кратчайшие сроки.

Согласно утверждённой смете, общая стоимость проекта составляет 91 млн 544 тыс. леев, включая НДС. При этом часть расходов удалось сократить после отказа от первоначальной идеи полностью выложить территорию парка гранитом.

Продолжительность работ оценивается в 27 месяцев — около двух лет и трёх месяцев с момента их начала.

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Источник
moldova1.md logomoldova1
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