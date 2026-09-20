Четвертое по величине озеро Молдовы стремительно мелеет: соленость близка к Черному морю.

Продолжительная засуха привела к снижению уровня воды в озере Тараклии, четвертом по величине в Республике Молдова, на 30%.

Средняя глубина водоема сейчас составляет всего около полуметра. Промысловый лов рыбы стал невозможным, а уровень минерализации воды значительно вырос — ее соленость приближается к показателям Черного моря, пишет radiomoldova.md

Тараклийское водохранилище было построено в 1980-х годах. Его длина составляет 5,2 километра, ширина — около одного километра. Местные жители вспоминают, что раньше озеро было большим и в нем водилось много рыбы.

"Состояние водоема значительно ухудшилось. Было огромное озеро: мы ходили на рыбалку, и там было много рыбы. Там еще корабль ездил, который кормил рыбу. Усохло оно капитально. Во всяком случае, то что я видел, когда ехал мимо по трассе, практически на 30 процентов", — рассказал местный житель.

Арендатор озера говорит, что промысловый лов рыбы невозможен уже несколько лет. Объем воды резко сократился, а ее качество ухудшается как из-за удобрений, смываемых с полей, так и из-за высокого уровня минерализации.

"На сегодняшний день мы не работаем, потому что нет глубины. Сколько мы пытались работать - не было никакого лова рыбы. Там не нужна только погода и хорошие дожди. К сожалению, у нас очень сильная минерализация воды. У нас по солености уже морская вода здесь. Уже свыше 12 грамм на литр, минерализация воды на Черном море 17%, у нас 14%", - говорит арендатор Михаил Дзяшов.

Власти Тараклии утверждают, что неоднократно сообщали о проблеме и уверяют, что для ее решения нужны большие ресурсы, который в местной администрации нет.

"Нам надо очистить воду, поднять уровень воды. Из Кагула с Прута тянут трассу, от которой подается вода для орошения, но она доходит только до границы Кагульского района. Я просил, чтобы мы эту трассу протянули до этого водохранилища. Наши аграрии готовы установить насосные станции, чтобы они могли брать воду отсюда и протягивать за свой счет линии для полива и орошения", - отметил председатель Тараклийского района Лазар Дерменжи.

Министр окружающей среды Георге Хаждер отметил, что Тараклийское водохранилище изначально планировалось как гидротехнический узел, который должен был получать воду из Дуная через Кагульское озеро и реку Ялпуг.

"В нынешних условиях этого трудно достичь, но мы должны разработать механизм, который позволит оценить возможность наполнения водохранилища из Дуная", — сказал министр.

На фоне проблем с уровнем воды значительно ухудшилось и состояние дамбы. Эрозия почвы и повреждение бетонных плит ослабили несколько ее участков, что создало угрозу в том числе для участка дороги, ведущего в Тараклию и близлежащие села. Этим летом начались работы по укреплению двухкилометрового участка дамбы. Проект предусматривает очистку территории, демонтаж поврежденных плит, нанесение нового защитного слоя и укладку покрытия из армированного бетона.

Работы рассчитаны на два года. Стоимость проекта оценивается примерно в 20 миллионов леев.