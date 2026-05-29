Четверо мужчин получили тюремный срок: продавали наркотики в Кишиневе через Telegram

Дело расследовалось прокуратурой PCCOCS и было передано в суд в 2023 году, передает deschide.md

Согласно приговору Кишиневского суда, четверо осужденных в возрасте от 28 до 35 лет продавали наркотики через приложение Telegram. Они размещали наркотические вещества в тайниках, расположенных в разных секторах столицы - Ботаника, Буюканы, Центр, в том числе рядом с Педагогическим университетом имени Иона Крянгэ.

Согласно материалам дела, наркотики прятали возле деревьев, под листьями, возле бордюров или в кустах. В ходе расследования также были задокументированы сообщения и фотографии, указывающие на места, где были оставлены пакетики с наркотиками.

После обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли более 160 граммов наркотиков, в основном кокаина, а также меньшие количества гашиша и марихуаны.

По запросу прокуратуры PCCOCS суд назначил тюремные сроки в 12, 11, 10 и 9 лет. Одновременно судья распорядился уничтожить наркотики путем сжигания и конфисковать автомобиль Mercedes ML 350 CDI, использовавшийся для перевозки наркотиков.

Однако прокуратура обжаловала приговор в Апелляционном суде, также потребовав конфискации еще одного автомобиля, Mercedes S350, который, по их утверждению, использовался для преступной деятельности.

PCCOCS уточняет, что приговор не является окончательным и может быть обжалован.