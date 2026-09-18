Чебан о взрыве возле Колоницы: Прошло несколько часов, никто ничего не знает.

Мэр столицы Ион Чебан требует срочных объяснений от центральных властей, в частности от Национального совета безопасности, в связи со взрывом возле села Колоница, где группы полиции и Министерства обороны продолжают проверки.

«Что касается громкого хлопка, который слышали жители окрестностей муниципия Кишинёв, ситуация вызывает тревогу. Мы требуем от центральных властей и, в частности, от Национального совета безопасности выступить с объяснениями. Прошло уже несколько часов, а никто ничего не знает и не информирует людей. Спокойствие и безопасность граждан должны быть приоритетом государства!» — написал Ион Чебан в социальных сетях, передает ziua.md

Тем временем примар Колоницы Анжела Запорожан сообщила в социальных сетях, что взрыв произошёл не на территории села Колоница, и призвала местных жителей сообщать любую информацию, связанную со взрывом.

Напомним, глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану подтвердил, что утром возле села Колоница произошёл взрыв, сопровождавшийся «яркой вспышкой».

Однако он не смог уточнить, что именно произошло и связано ли случившееся с падением какого-либо летательного аппарата.