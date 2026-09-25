theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
25 Сентября 2026, 16:24
2 336
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Часы стоимостью 51 000 евро пытались ввезти в Молдову без декларации

На КПП Скуляны таможенники обнаружили часы стоимостью 51 160 евро, которые пытались ввезти в Молдову без декларации. Автомобиль BMW с водителем и двумя пассажирами следовал из Румынии в Молдову.

Часы стоимостью 51 000 евро пытались ввезти в Молдову без декларации.
Часы стоимостью 51 000 евро пытались ввезти в Молдову без декларации.

На основании анализа рисков таможенники совместно с пограничниками провели детальный физический досмотр машины и багажа, передает rupor.md

В ходе проверки был обнаружен дорогостоящий наручный часы, не указанный при прохождении таможенного контроля.

Часы принадлежали одному из пассажиров — 33-летнему гражданину Израиля.

Незадекларированный товар изъяли для документирования случая и установления всех обстоятельств.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте