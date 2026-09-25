25 Сентября 2026, 16:24
2 336
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
Часы стоимостью 51 000 евро пытались ввезти в Молдову без декларации.
Часы стоимостью 51 000 евро пытались ввезти в Молдову без декларации
На КПП Скуляны таможенники обнаружили часы стоимостью 51 160 евро, которые пытались ввезти в Молдову без декларации. Автомобиль BMW с водителем и двумя пассажирами следовал из Румынии в Молдову.
На основании анализа рисков таможенники совместно с пограничниками провели детальный физический досмотр машины и багажа, передает rupor.md
В ходе проверки был обнаружен дорогостоящий наручный часы, не указанный при прохождении таможенного контроля.
Часы принадлежали одному из пассажиров — 33-летнему гражданину Израиля.
Незадекларированный товар изъяли для документирования случая и установления всех обстоятельств.