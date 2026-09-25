Часы стоимостью 51 000 евро пытались ввезти в Молдову без декларации

На КПП Скуляны таможенники обнаружили часы стоимостью 51 160 евро, которые пытались ввезти в Молдову без декларации. Автомобиль BMW с водителем и двумя пассажирами следовал из Румынии в Молдову.

Часы стоимостью 51 000 евро пытались ввезти в Молдову без декларации.