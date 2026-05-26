26 Мая 2026, 11:02
5 110
Частным охранным фирмам окончательно запретили охранять государственные объекты

Конституционный суд признал неприемлемым запрос о контроле конституционности положений закона, запрещающих частным фирмам обеспечивать безопасность определенных гособъектов, закрепляя это право исключительно за госпредприятиями.

Поводом для разбирательства стала внеплановая проверка, проведенная Национальным инспекторатом общественной безопасности в отношении компании Bercut Grup в сентябре 2024 года. По ее итогам ведомство обязало фирму предоставить ряд административных документов и расторгнуть договоры на охрану гособъектов, защищенных законом. В случае невыполнения требований компании пригрозили приостановлением или отзывом лицензии, сообщает logos-press.md

Не согласившись с предписанием, Bercut Grup SRL обратилась в суд. В ходе судебного процесса юристы компании оспорили конституционность законодательных ограничений.

Однако Конституционный суд отклонил запрос, пояснив, что аналогичный вопрос уже рассматривался и был разрешен в июне 2025 года. Поскольку компания не привела новых аргументов, способных изменить существующую судебную практику, запрет для частных охранных структур на обслуживание госучреждений остается в силе. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Стоит отметить, что, согласно действующему законодательству, запрет на частную охранную деятельность распространяется на все объекты, финансируемые из государственного бюджета. В этот перечень входят министерства, центральные и автономные органы исполнительной власти, государственные учреждения, учрежденные Парламентом и Правительством, местные администрации, суды и органы прокуратуры, государственные предприятия, а также Национальный банк Молдовы.

