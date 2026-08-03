Чадыр-Лунга запускает третий выпуск муниципальных облигаций.

Мэрия муниципия Чадыр-Лунга запустила третий выпуск муниципальных облигаций, с помощью которого планирует привлечь 8 миллионов леев для проектов местного развития.

Средства будут направлены на модернизацию сетей водоснабжения и канализации, а также на восстановление дорожной инфраструктуры, передает ipn.md

В рамках мероприятия по запуску выпуска мэр муниципия Чадыр-Лунга Анатолий Топал заявил, что одной из главных целей местной администрации является создание лучших условий для развития бизнес-среды и стимулирование появления новых рабочих мест.

По словам мэра, средства, привлечённые в рамках этого выпуска, будут инвестированы в инфраструктуру для развития предпринимательства, модернизацию системы питьевого водоснабжения и восстановление местных дорог. Среди запланированных проектов — также ввод в эксплуатацию станции очистки воды, построенной около 20 лет назад.

Исполнительный директор независимого аналитического центра «Expert-Grup» Адриан Лупушор отметил, что новый выпуск облигаций подтверждает доверие к этому механизму финансирования и демонстрирует надёжность местной администрации как эмитента после успешного проведения первых двух выпусков Чадыр-Лунги.

Старший экономический советник Посольства Королевства Нидерландов в Республике Молдова Валериан Морару подчеркнул, что предыдущий опыт выпуска муниципальных облигаций продемонстрировал эффективность этого инструмента благодаря реализации конкретных проектов и выполнению обязательств перед инвесторами. Посольство продолжит поддерживать развитие этого механизма и призывает другие органы местной власти использовать его.

Период подписки на облигации длится с 3 по 17 августа, а номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 леев.