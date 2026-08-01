Бывший военный из Молдовы устроился краболовом в Норвегию и был награжден за спасение утопающих.

Житель Кишинёва Роман Москалу после завершения военной службы полностью изменил свою профессию и сегодня работает на норвежском промысловом судне.

В интервью bfisherman.com он рассказал, как пришёл в морскую отрасль, с какими задачами сталкивается в Баренцевом море и почему не считает эту работу слишком сложной.

Уроженец Молдовы Роман Москалу сумел полностью изменить свою жизнь. После службы в армии он решил освоить новую профессию и сегодня работает на норвежском промысловом судне, добывающем треску в Баренцевом море. Его история - пример того, как решительность и готовность учиться открывают новые возможности даже в самых непростых сферах.

До переезда в Норвегию Роман жил в Молдове и проходил военную службу. После этого он принял решение искать работу за границей. Сначала трудился на рыбоперерабатывающем предприятии, затем прошёл необходимую подготовку, получил морские документы и начал рассылать резюме судовладельцам. Вскоре ему предложили место на рыболовном судне.

Сегодня Роман входит в экипаж небольшого норвежского ярусолова, где работают всего четыре человека. Судно занимается промыслом трески с использованием многокилометровых ярусов, а один цикл подъёма снастей может занимать несколько часов. Несмотря на тяжёлый физический труд и суровые погодные условия, бывший военнослужащий признаётся, что самым сложным испытанием для него стала не работа, а первые дни в море из-за морской болезни. После адаптации, говорит он, всё вошло в привычный ритм.

Особое место в биографии Романа занимает случай, который произошёл во время одной из рыбалок. Вместе с другими моряками он участвовал в спасении польских туристов, оказавшихся в опасной ситуации на воде. Благодаря слаженным действиям экипажа людей удалось спасти.

За проявленные мужество, самоотверженность и участие в спасательной операции Роман был отмечен государственной наградой. Этот эпизод стал одним из самых памятных в его морской карьере и ещё раз подтвердил, что работа рыбака требует не только профессиональных навыков, но и готовности прийти на помощь в экстремальной ситуации.

По словам Романа, работа на промысловом флоте даёт не только достойный доход, но и возможность ежедневно видеть суровую красоту северной природы. Он считает, что именно дисциплина, приобретённая ещё во время службы в Молдове, помогает ему успешно справляться с задачами в море и быть надёжным членом экипажа.

История Романа Москалу показывает, что жители Молдовы успешно находят себя в самых разных профессиях по всему миру. Его путь - от армейской службы до работы на одном из самых сложных промыслов Северной Европы - стал примером того, как упорство и желание развиваться помогают добиться новых высот.