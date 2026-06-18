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rupor.md logorupor
18 Июня 2026, 11:42
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Бывший судисполнитель до смерти избил человека в Кишиневе: ему грозит до 15 лет тюрьмы

Прокуратура Кишинева направила в суд уголовное дело против бывшего судебного исполнителя, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека.

Бывший судисполнитель до смерти избил человека в Кишиневе: ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Бывший судисполнитель до смерти избил человека в Кишиневе: ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Обвиняемому теперь грозит до 15 лет лишения свободы, передает rupor.md

По данным следствия, инцидент случился поздно вечером 16 ноября 2023 года возле жилого дома в секторе Центр. Обвиняемый четыре раза ударил мужчину кулаком в лицо, из-за чего тот упал на дорогу и сильно ударился головой. Пострадавшего привезли в больницу скорой помощи, но через 11 дней он скончался. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что травмы от ударов стали прямой причиной смерти.

Бывший судебный исполнитель свою вину не признает. В прокуратуре отмечают, что человек считается невиновным, пока суд не вынесет окончательный приговор.

Источник
rupor.md logorupor
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