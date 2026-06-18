Бывший судисполнитель до смерти избил человека в Кишиневе: ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Прокуратура Кишинева направила в суд уголовное дело против бывшего судебного исполнителя, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека.

Обвиняемому теперь грозит до 15 лет лишения свободы, передает rupor.md

По данным следствия, инцидент случился поздно вечером 16 ноября 2023 года возле жилого дома в секторе Центр. Обвиняемый четыре раза ударил мужчину кулаком в лицо, из-за чего тот упал на дорогу и сильно ударился головой. Пострадавшего привезли в больницу скорой помощи, но через 11 дней он скончался. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что травмы от ударов стали прямой причиной смерти.

Бывший судебный исполнитель свою вину не признает. В прокуратуре отмечают, что человек считается невиновным, пока суд не вынесет окончательный приговор.