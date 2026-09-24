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unimedia.info logounimedia
24 Сентября 2026, 09:01
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Бывший советник PAS претендует на пост главы Moldtelecom

Бывший советник Партии действия и солидарности (PAS) и нынешний независимый советник местного совета Дурлешт Тудор Букшан подал документы для участия в конкурсе на должность генерального директора Moldtelecom.

Бывший советник PAS претендует на пост главы Moldtelecom.
Бывший советник PAS претендует на пост главы Moldtelecom.

В соцсетях он рассказал, что начал профессиональную карьеру в телекоммуникационной компании в 2018 году, пишет unimedia.info

«В 2018 году я работал в кол-центре Moldtelecom. Каждый день отвечал по телефону людям, у которых были проблемы с интернетом, телевидением или счётом. Там я понял то, чего не видно из кабинетов наверху: для клиента на другом конце провода Moldtelecom — это не отчёты и стратегии, а то, работает интернет или нет. (...) Компания заслуживает руководства, которое превратит её в современного, конкурентоспособного и ориентированного на клиента оператора. Она не заслуживает того, чтобы к ней относились как к политическому креслу», — написал Букшан.

Moldtelecom объявил новый конкурс на должность генерального директора. Подать документы кандидаты могут до 30 сентября.

Предыдущий конкурс завершился досрочно после того, как оба допущенных к отбору кандидата сняли свои кандидатуры.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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